TV-Tipp: "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"- Start der 23. Staffel am 6. Januar

Anmoderationsvorschlag: Sie sind schrill, glamourös und absoluter Kult: Klar, die Rede ist natürlich von Deutschlands Glamour-Familie Nummer 1 - den Geissens. Schon seit 2011 geben die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania Einblick in ihr Jetset-Leben. Und da wird es nie langweilig. Es stehen wieder jede Menge Luxusreisen an, auf der geliebten Familienyacht Indigo Star gibt es eine Razzia und die Baustelle in St. Tropez wird größer als erwartet. Zu sehen gibt's das ab sofort (ab 6. Januar) in der 23. Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI. Mehr dazu haben uns die beiden Kult-Millionäre Carmen und Robert selbst verraten.

1. Bei Euch wird es ja wirklich nie langweilig. Aber wie wär's denn mal mit ein paar ruhigen Tagen ganz ohne Action?

O-Ton 1 (Die Geissens, 12 Sek.): "Oh, ich glaube, ohne Action kann mein Mann überhaupt nicht leben. Also, der ist kein Couch-Potato oder sowas, mit dem man mal relaxen kann." "Die Geissens brauchen immer Abenteuer. Die Geissens müssen immer irgendwas unternehmen."

2. Robert, deine Eltern machen sich Sorgen, dass du dich übernimmst. Wie findest du das?

O-Ton 2 (Die Geissens, 15 Sek.): "Na, ich nehme natürlich die Sorge auch von meiner Mutter beziehungsweise von meinem Vater an. Die haben ja auch noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung wie ich. Mein Vater wird jetzt fast 83, meine Mutter ist 80. Also, ich glaube, ich habe ganz gute Gene. Aber logisch, Eltern machen sich immer Sorgen."

3. Was sind denn eure Staffelhighlights, auf die ihr euch am meisten freut?

O-Ton 3 (Die Geissens, 26 Sek.): "Ich freue mich ganz ehrlich auf so viele Sachen. Also, saß mal im Schnitt. Aber ich habe noch nie gesagt, dass das die spektakulärste und geilste Staffel ist ever, ever and ever. Weil man hat die Geissens so noch nie gesehen. Es passieren Sachen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können." "Also, es bleibt spannend. Schau dir das an."

4. Wie geht es mit dem Bau der neuen Villa nebenan voran?

O-Ton 4 (Die Geissens, 11 Sek.): "Ja, es geht ganz gut voran. Wir haben den Keller mittlerweile herausgebaut. Es geht jetzt mit der ersten Etage los. Und wir sind guter Dinge, dass wir bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, den Rohbau fertig haben."

5. Carmen, du bist ja eine echte Löwenmama. Wie findest du's, dass die Mädels auch über 18 noch so viel Zeit mit euch verbringen wollen?

O-Ton 5 (Die Geissens, 26 Sek.): "Also, das war immer mein größter Traum. Und hätte niemals gedacht, dass ich das mit unserer Erziehung wirklich mal..." "So perfekt auf die Reihe bekommst, dass die Kinder praktisch heute mit 20 und 21 immer noch wahnsinnig viel Zeit mit uns verbringen..." "Genau, wir gehen Mittagessen in Monaco und wir treffen uns zum Mittagessen. Das ist der absolute Hammer. Naja, wie heißt das? Die Geister, die man rief." "Kriegt man dann nimmer los."

Abmoderationsvorschlag: Neben Drama und viel Aufregung, gibt es für die vier Geissens auch spannende neue Erkenntnisse. Denn in einer Heilungszeremonie auf Bali erfährt Robert mehr über sein früheres, scheinbar sehr royales Leben. Die 23. Staffel von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" gibt's ab sofort (6. Januar) immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

