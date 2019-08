dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

scoopcamp 2019: Helge Birkelund (Amedia AS) als vierter Keynoter bestätigt

Helge Birkelund, Sports Director bei Amedia, hält die vierte Keynote beim scoopcamp 2019. Neben dem Norweger gehören bereits scoop Award-Trägerin Shazna Nessa, Pulitzer-Preisträger Alan Rusbridger und Visual-Experte Jeremy Caplan dem hochkarätigen Line-up an. Die Journalistin und Produzentin Astrid Rolle führt als Moderatorin durch die Innovationskonferenz für Medien.

Der vierte Keynote-Sprecher des diesjährigen scoopcamp steht fest: Helge Birkelund kommt nach Hamburg und wird dort die Entwicklung des einst lokalen norwegischen Zeitungsunternehmens Amedia zum zweitgrößten Medienhaus des Landes aufzeigen. Mit der Ausrichtung auf digitale Abonnements sowie einer äußerst erfolgreichen Content-Development-Strategie konnte Amedia zuletzt ein beeindruckendes Wachstum an Digital-Abonnenten vorweisen. Welche Rolle dabei der Live-Sport einnahm, wird der Sports Director bei der diesjährigen Innovationskonferenz für Medien in seiner Keynote mit dem Titel "How Amedia pivoted from a trad print newspaper company to a #1 sport broadcaster" erklären. "Die meisten Menschen unterstützen tendenziell die Sportvereine aus ihrer direkten Umgebung, aus ihrer Heimat. Indem wir lokalen Sport für ein lokales Publikum streamen, bauen wir Vertrauen und Verbindlichkeit zu unseren Lesern auf", so Birkelund.

Seit 25 Jahren schon ist Birkelund im Medienbereich tätig, angefangen mit einer fünfjährigen Zeit als Journalist bei der norwegischen Tageszeitung Aftenposten. Auch in den Folgejahren arbeitete er im redaktionellen Bereich, ehe es ihn 2001 zum US-amerikanischen Software-Riesen Microsoft zog. Dort übernahm er die Verantwortung über den Messenger-Dienst MSN und war nach mehr als fünf Jahren für Windows Live als Senior Group Manager tätig. Zwei etwa einjährigen Engagements bei Teleplan Consulting und Egmont folgten anschließend neun Jahre als Head of New Business bei A-pressen. Im November 2012 wechselte er schließlich zu Amedia, wo er als Director of Business Development/ New bizz anfing und seit August 2017 den Sportbereich des Unternehmens verantwortet.

Neben Birkelund werden auch Shazna Nessa (The Wall Street Journal), Alan Rusbridger (Lady Margaret Hall, University of Oxford) und Jeremy Caplan (City University of New York) eine Keynote beim scoopcamp halten. Caplans Kollegin Anita Zielina (City University of New York) wird neben einer Laudatio auf scoop Award-Trägerin Shazna Nessa zudem das Abschlusspanel ergänzen. Mit Astrid Rolle steht auch die Moderatorin der Veranstaltung fest. Bekanntheit erlangte die Hamburgerin vor allem durch ihre Stimme beim Radiosender MDR Jump, für den sie seit sieben Jahren als Redakteurin und Sprecherin tätig ist. Zudem ist Rolle auch Moderatorin des Business-Formats XING Talk und zeigt sich als Bewegtbild-Produzentin und Formatentwicklerin für ihre eigene Talk-Show "Scharfgestellt St. Pauli" verantwortlich.

Tickets für das scoopcamp 2019 sind unter https://www.scoopcamp.de/tickets/ erhältlich.

Eindrücke zum scoopcamp gibt's im Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EqtDtkArTVo

scoopcamp 2019 25. September 2019 Theater Kehrwieder, Kehrwieder 6, Hamburg www.scoopcamp.de

Um Medieninnovation vielseitig zu thematisieren, veranstaltet das scoopcamp erstmals gemeinsam mit der International News Media Association (INMA - https://www.inma.org/) die Media Innovation Week vom 23. bis zum 27. September (https://www.inma.org/modules/event/2019MediaInnovationWeek/). Neben dem scoopcamp und der etablierten INMA European News Media Conference werden auch eine Studientour und mehrere Seminare zum Thema Medieninnovation Teil der Themen-Woche sein. Weitere Informationen zu den Inhalten der Kooperation folgen in Kürze.

nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative für die Hamburger Medien- und Digitalszene. Die Initiative unterstützt eine innovationsorientierte Zusammenarbeit zwischen Medien- und Digitalunternehmen, Hochschulen, ihren Studierenden sowie engagierten Treibern aus Hamburg. Ziel von nextMedia.Hamburg ist es, Hamburgs Spitzenposition als Medien- und Digitalstandort zu sichern und auszubauen. Die Initiative versteht sich als Knotenpunkt in einem starken Netzwerk. Sie ist Teil der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH.

