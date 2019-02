dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Vicente Poveda wird Key Account Manager International bei dpa

Die Deutsche Presse-Agentur gestaltet ihre Vertriebsorganisation für die internationalen Kunden um. Nachdem die Nachrichtenagentur bereits 2018 eine Key-Account-Struktur für den Inlandsvertrieb eingeführt hat, folgt jetzt Mitte März der Auslandsvertrieb. Der bisherige stellvertretende Auslandsvertriebschef Vicente Poveda (40) wird Key Account Manager International. Rainer Finke, langjähriger Leiter des dpa-Auslandsvertriebs, verlässt das Unternehmen und wird Geschäftsführer bei der AFP-Sportnachrichtentochter SID in Köln.

Gleichzeitig reorganisiert dpa die Kundenbetreuung im deutschsprachigen Ausland. Thorsten Matthies übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Prokurist und Gesamtvertriebsleiter auch die direkte Verantwortung für Kunden aus Österreich und aus der Schweiz. Im Gegensatz zum restlichen Ausland bietet die dpa dort ein ähnliches Produktportfolio wie in Deutschland an.

"Mit Vicente Poveda konnten wir einen erfahrenen Vertriebsprofi mit journalistischem Hintergrund gewinnen, der mit den besonderen Herausforderungen der internationalen Medienmärkte vertraut ist und der über ein hervorragendes Netzwerk zu den Auslandskunden der Agentur verfügt", sagt der Vorsitzende der dpa-Geschäftsführung Peter Kropsch. "Trotzdem bedauern wir den Abschied unseres langjährigen Auslandsvertriebs-Chefs Rainer Finke, der sich beim Sport-Informations-Dienst SID neuen Herausforderungen stellen will. Wir danken Rainer Finke für seine ausgezeichnete Arbeit und sein großes Engagement für die weltweite Vermarktung des dpa-Angebots und wünschen ihm viel Erfolg für die kommenden Aufgaben", so Peter Kropsch weiter.

Vicente Poveda ist geboren und aufgewachsen im spanischen Alicante. Nach dem Studium der Germanistik, Romanistik und Politik in Köln und Stationen als dpa-Redakteur in Madrid, Jerusalem, Havanna und Berlin wechselte er 2011 in den Auslandsvertrieb der Nachrichtenagentur. 2014 wurde Vicente Poveda Senior Sales Manager am Stammsitz von dpa in Hamburg, Anfang 2017 wurde er zum stellvertretenden Leiter Vertrieb Ausland ernannt. Vicente Poveda ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

