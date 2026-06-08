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ntv launcht eigenes Sport-Vertical

Köln (ots)

Mehr Sport, mehr Video, mehr Emotionen: Die Nachrichtenmarke ntv erweitert ihr digitales Angebot um ein eigenes Sport-Vertical und positioniert Sport damit als zentrale Säule neben Breaking News, Nachrichten und Wirtschaft. Pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft geht "ntv Sport" an den Start und bietet Sportfans in Deutschland eine noch umfassendere, emotionalere und bildstärkere Berichterstattung. Das neue Vertical ist ab sofort unter ntv-sport.de als digitales Angebot verfügbar und wird sukzessive auf weiteren ntv Plattformen ausgerollt.

Im Markt hebt sich "ntv Sport" durch ein außergewöhnlich starkes Videoangebot im Free-Bereich ab. Dank der Premiumrechte im Sport von RTL Deutschland können Nutzer künftig von exklusiven Bewegtbildinhalten profitieren - von Highlight-Zusammenfassungen über Expertenanalysen bis hin zu Live-Übertragungen ausgewählter Events. Inhaltlich konzentriert sich "ntv Sport" auf die relevantesten Sportarten in Deutschland: Neben einem umfassenden Fußball-Angebot finden Nutzer exklusive Videos, Live-Ticker, Breaking News und fundierte Analysen unter anderem zur NFL und zur Formel 1.

David Whigham, Chefredakteur ntv: "Die hohe Nachfrage nach unserer Sportberichterstattung zeigt, welche Relevanz das Thema für unsere Nutzer hat. Das sehen wir schon heute bei Großereignissen wie Fußball-Welt- und Europameisterschaften, der Formel 1 oder dem Super Bowl, die auf ntv.de regelmäßig auf großes Interesse stoßen. Mit 'ntv Sport' bauen wir dieses Angebot nun gezielt aus und bieten unseren Nutzern noch mehr Sport in der gewohnten ntv-Qualität - zugleich emotionaler, bildstärker und näher am Geschehen."

Isabella Thissen, Managing Director Digital: "Unser Team - insbesondere die Projektleitung unter Judith Günther - hat mit großem Einsatz daran gearbeitet, pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem neuen Sport-Angebot live zu gehen. Dass uns dies gelungen ist, macht uns sehr stolz. Mit 'ntv Sport' schaffen wir die Grundlage für weiteres organisches Wachstum der Marke ntv und eröffnen gleichzeitig zusätzliche Reichweitenpotenziale für RTL+ und Sky Sport."

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