Blumenbüro

Fülle den Abstand mit Schönem

Mit Blumen den Abstand zu den Liebsten überwinden

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Abstand-Halten, das Tragen einer Maske und der Verzicht auf Umarmungen und körperliche Nähe sind in den letzten Monaten zur Gewohnheit geworden. Jeder ist stets darauf bedacht, sich und seine Mitmenschen zu schützen. In diesem Sinne schweißt uns die Distanz nur näher zusammen. Wir können den Abstand nutzen und das Beste aus der Situation machen. Blumenbüro Holland und seine Initiativen Pflanzenfreude.de sowie Tollwasblumenmachen.de ermutigen dazu, den Abstand mit Schönem zu füllen: Die Distanz überwinden, Freude schenken und Liebe spüren - Blumen und Pflanzen machen's möglich!

In Zeiten von Social Distancing heißt es: Nähe zeigen ohne direkten Kontakt. Was eignet sich besser zum Überwinden des Abstands zwischen zwei Menschen als ein liebevoll zusammengestellter Blumenstrauß oder eine wunderschöne Zimmerpflanze? Das Überreichen von Blumen und Pflanzen gilt als allgemein bekanntes Zeichen der Wertschätzung - ob beim Besuch der Eltern, beim Abholen des Dates am Freitagabend oder bei der Verabredung mit Freunden: Blumen und Pflanzen haben Stil und sind der Klassiker unter den kleinen und großen Aufmerksamkeiten.

Um den Liebsten eine Freude zu bereiten, bedarf es keines Anlasses. Das Verschenken von Blumen und Pflanzen zeigt, dass wir an jemanden denken: Rosen für die große Liebe, Gerbera für die Eltern und die Lieblingszimmerpflanze für die besten Freunde. Anstelle von persönlichen Treffen drücken wir unsere Gefühle durch die grünen Helfer aus - und zeigen damit Sensibilität und Nähe. Denn solange Rücksicht und Abstand den Alltag bestimmen, gilt es, sich trotz Distanz nicht aus den Augen zu verlieren, sondern das Beste aus der Situation zu machen. Wer sagt, dass die Distanz nicht auch enger zusammenbringen kann?

Mit Blumen und Zierpflanzen füllen wir den Abstand zueinander mit Schönem - als wäre die Distanz ein Raum, ein bunter, gut duftender, blumiger Raum, der uns wie ein Flur miteinander verbindet. Ob persönlich vor die Tür legen oder Bouquets per Lieferservice vorbeibringen lassen: Wir zeigen den Menschen, die uns nahestehen, dass wir an sie denken. Wir inspirieren unsere Mitmenschen, etwas Gutes zu tun und ein Zeichen zu setzen.

Tollwasblumenmachen.de und Pflanzenfreude.de ermutigen mit einer internationalen Kampagne unter dem Motto "Fülle den Abstand mit Schönem" dazu, die Distanz zwischen zwei Menschen mit Blumen und Zierpflanzen zu füllen. Weitere Informationen zu "Fülle den Abstand mit Schönem" gibt es unter blumenbuero.de.

Über Tollwasblumenmachen.de

Tollwasblumenmachen.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland, die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen. www.tollwasblumenmachen.de

Über Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland, die Konsumenten erleben lässt, dass man sich in der Gesellschaft von Pflanzen einfach wohler fühlt. www.pflanzenfreude.de

Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.

Pressekontakt:

Zucker.Kommunikation GmbH

Team Tollwasblumenmachen.de

Torstraße 107, 10119 Berlin

Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77

Mail: blumen@zucker-kommunikation.de

Web: www.zucker-kommunikation.de

Original-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell