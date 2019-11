Blumenbüro

Kontraste mit Hortensien, Beerenzweigen und Amaryllen schaffen

Mix & Match - mach dir die Welt, wie sie dir gefällt

Mix & Match heißt der farbenfrohe Wohnstil, bei dem ausnahmslos alles erlaubt ist. Im neuen Jahr kreuzen sich nicht nur auf der Kleidung wilde Muster mit bunten Farben und vielerlei Stoffen - auch im Interieur lässt sich mit leuchtenden Blüten und verrücktem Mobiliar endlich so richtig ausgetoben. Am besten gelingt dieser Schwung Frohsinn mit Hortensien, Beerenzweigen und Amaryllis.

Gegensätze ziehen sich an

Materialmix ist in der Modewelt längst angekommen. Auch im Interieur weicht der cleane Minimalismus vermehrt poppig-bunten Einrichtungsstilen, die für gute Laune sorgen. Besonders charmant wirkt in diesem dynamischen Zusammenspiel ein gekonnt arrangiertes Blumenbouquet. Opulente Hortensienköpfe in Lila, Bordeaux oder Rosa schenken der Einrichtung einen farbenfrohen und floralen Touch. Passend dazu: Color Blocking. Blüten, die die Farben der Wände wiederspiegeln, sorgen kombiniert mit pastellfarbenen Accessoires sowie wild zusammengewürfelten Möbeln in unterschiedlichen Stilen trotz ihrer Gegensätze für einen besonderen Charme. Eine Deckenlampe in Mint, verschiedene Stühle und eine rote Sitzbank sehen willkürlich aus? Nein - absolut salonfähig. Die Hortensie bringt Ruhe in das Geschehen und symbolisiert Liebe, Harmonie und Frieden. Trotz ihrer großen Blütenbälle, die einen Durchmesser von 25 Zentimetern erreichen können, ist die Hortensie sehr pflegeleicht. Eine saubere Vase mit Leitungswasser in Zimmertemperatur, ein wenig Schnittblumennahrung und ein helles Plätzchen ohne direkte Sonneneinstrahlung lassen die prächtigen Blüten der Hortensie lange strahlen.

Laut, bunt und schillernd

Die schrille Kombination aus irisierenden Kristallvasen und bunt gemischten Beerenzweigen erinnert an kontemporäre Kunstausstellungen, wie sie in Weltmetropolen wie New York, London oder Berlin zu sehen sind. Mit Skimmie, Hagebutte und Ilex gelingt die Avantgarde-Optik garantiert. Die Zweige der Skimmie bringen mit ihren auffallend roten Blütenknospen nicht nur Farbe ins Spiel, sie betören auch durch ihren dezent-süßlichen Duft. Hagebutten sind zumeist in Tee oder Marmelade zu finden. Wer die Verwandte der Rose lieber bestaunen möchte, kann sie in getrockneter Form zu einem charmanten Blumen-Arrangement stecken. Die Ilex, auch als Stechpalme bekannt, ist ein besonderer Trendsetter in diesem Jahr. Ihre knalligen Beeren, die neben dem bekannten Rot auch in Gelb, Orange, Grün und Lachsrosa kommen, sorgen für feurige Akzente. Neben dem farbexplosiven Mix & Match kommt hier auch der Trend "New Frontiers" gut zum Vorschein. Dabei werden kräftige Farben wie Gelb und Lila mit geometrischen Formen gekoppelt. Die Hauptrolle in dieser futuristischen Aufführung spielen Gefäße aus Kunststoff, Glas und Metall. Der Science-Fiction Effekt bei "New Frontiers" soll daran erinnern, wie sich der technische Fortschritt immer mehr in unsere Rückzugsorte wie die Wohnung ausbreitet.

Softe Pastell Nuancen mit Amaryllis

Mix & Match kann schrill und laut sein - muss aber nicht. Auch Liebhaber der sanften Töne können mit der breiten Palette von Pastellfarben einen verspielten Mix kreieren. Besonders kleinere Accessoires wie Vasen, Schatullen und Kissen wirken in Farben wie Puderrosa, Pfirsich, Lavendel und Mint märchenhaft. Ein passender Blickfang dazu ist die Amaryllis. Die glamouröse Schönheit stammt ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik und wird auch Hippeastrum genannt. Aus dem Griechischen übersetzt lautet ihr Name Ritterstern, was auf ihre sternförmig angeordneten Blütenblätter zurückzuführen ist. Die großköpfige Diva kommt in den Farben Weiß, Rot, Gelb, Rosa, Violett sowie Orange und lässt sich damit ideal in jede Pastellkombination einbringen. Da der Stiel der Amaryllis über keine Blätter verfügt, bietet sich ein Arrangement mit Wiesenkräutern oder getrockneten Beerenzweigen ideal an. Auch im Alleingang macht die "Naked Lady", wie sie in den USA genannt wird, stets eine gute Figur.

