Kriminell guter Start ins neue Jahr - mit dem Lustigen Taschenbuch!

Zum Jahresbeginn gibt es gleich zwei packende Ausgaben von Walt Disney Lustiges Taschenbuchs (LTB): Am 9. Januar erscheint das LTB Nr. 580 "Wer war's?" im Handel. Zehn Geschichten bieten kriminell guten Lesestoff und lassen den Puls eines jeden Hobbydetektivs schneller schlagen. So lädt zum Beispiel ein mysteriöser Gastgeber die Ducks auf Spurensuche in ein Schloss ein. Wer hat die Truppe in die spektakuläre Location eingeladen? Dies gilt es mit kriminalistischem Feingefühl herauszufinden und wer könnte das besser meistern als die Ducks. Die Entenhausener drehen das gesamte Schloss auf Links und entdecken dabei so manchen geheimnisvollen Schlupfwinkel ...

Ab dem 23. Januar geht's spannend mit der beliebten Serie "LTB Crime" weiter. Der Start in die vierte Staffel ist prallgefüllt mit zwielichtigen Gestalten aus der Unterwelt Entenhausens und ihren kriminellen Machenschaften. Doch sind sie immer die Übeltäter? Offensichtliche Beweise können trügerisch sein und hinter jeder Fassade lauern dunkle Geheimnisse. Die Ermittler der Stadt werden auf nervenaufreibende Proben gestellt und finden sich bisweilen selbst in der Rolle der Gejagten wieder. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen ...

Mit diesen beiden Lustigen Taschenbüchern wird der Winterblues mit jeder einzelnen Seite garantiert vertrieben.

Das LTB 580 "Wer war's?" (EUR 7,99) ist ab dem 9. Januar 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Das Cover präsentiert sich hier im außergewöhnlichen Querformat.

Das LTB "Crime Nr. 19" (EUR 12,00) ist ab dem 23. Januar 2024 im Handel, bei SWOOSH! und auch im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

