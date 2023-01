Egmont Ehapa Media GmbH

Das Micky Maus-Magazin sucht eine/n Junior-Chefredakteur/in!

Berlin (ots)

Aufgrund des großen Erfolgs in den vergangenen Jahren, sucht das Micky Maus-Magazin auch 2023 redaktionelle Nachwuchstalente und besetzt für eine Ausgabe die Position der Junior-Chefredaktion. Die erfolgreiche Bewerberin oder der erfolgreiche Bewerber kann dann eine Micky Maus ganz nach den eigenen Wünschen gestalten.

Der Aufruf für die "Junior-Chefredaktion" erfolgt im Micky Maus-Magazin 02/23 und 03/23 (erscheint am 06.01.2023 sowie am 20.01.2023). Interessierte und engagierte Micky Maus Leserinnen und Leser können im Falle einer erfolgreichen Bewerbung entscheiden, welche Comic-Geschichten und welche Witze, Tipps & Tricks ausgewählt werden. Für eine Micky Maus-Ausgabe geben die Kinder den redaktionellen Takt vor.

Wer sich bewerben möchte, muss bis zum 02.02.2023 lediglich die Idee einer Comicgeschichte per E-Mail ( juniorchef@micky-maus.de) an die Redaktion des Micky Maus-Magazins schicken. Die Bewerberin oder der Bewerber mit der lustigsten oder kreativsten Idee entscheidet dann über die Inhalte der Micky Maus 17/23, die am 04.08.2023 erscheint. Als besonderes Highlight wird die beste Idee als professionell gezeichneter Comic in derselben Ausgabe erscheinen. Außerdem wird die Junior-Chefredakteurin oder der Junior-Chefredakteur prominent auf dem Cover der Ausgabe zu sehen sein.

Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren und erscheint alle zwei Wochen neu. Das 'Micky Maus-Magazin' zählt mit 436.000 Leserinnen und Lesern im Alter von sechs bis 13 Jahren pro Ausgabe zu den reichweitenstärksten Kindermagazinen im Gesamtmarkt (Quelle: Kinder-Medien-Monitor 2022).

