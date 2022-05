Egmont Ehapa Media GmbH

Revolution im Entenhausener Stadtbild: Dagobert Duck bekommt neuen Geldspeicher

Berlin (ots)

nachdem das Micky Maus-Magazin Studentinnen und Studenten des Fachbereichs Architektur dazu aufgerufen hatte das Wahrzeichen der Stadt Entenhausen, den Geldspeicher von Dagobert Duck, moderner und vor allem nachhaltiger zu gestalten, steht nun der Gewinnerentwurf fest. Das Wiener Trio Julian Fellner, Tim Guckelberger und Philip Kaloumenos, deren Idee eines modernen Neubaus von Entenhausens berühmtestem Gebäude die Jury durch den Einsatz von viel Glas und noch mehr grüner Energie überzeugen konnte, darf sich über das Stipendium in Höhe von 1.500 EUR freuen. Das Ergebnis gibt es in der Micky Maus 12/2022 (erscheint am 27. Mai 2022) als doppelseitiges Poster zu bewundern. Ebenso können in dieser Ausgabe auch der zweit- und drittplatzierte Entwurf als Poster bestaunt werden.

Doch bevor es tatsächlich zum Bau des neuen Geldspeichers kommt, müssen die drei duckifizierten Nachwuchsarchitekten in der dazugehörigen Comicgeschichte noch den Eigentümer und notorisch sparsamen Fantastilliardär, Dagobert Duck, der sich selbstverständlich vorab ein Vetorecht hat einräumen lassen, von ihren Plänen überzeugen. Wie das Gebäude auf dem Glatzenkogel also final aussehen wird, erfahren die Micky Maus-Fans in der aktuellen Ausgabe.

Das Micky Maus Magazin Ausgabe 12/22 (EUR 4,20) erscheint ab dem 27. Mai im Handel und online im Egmont Shop. Für Interviewtermine mit dem Micky Maus-Chefredakteur Marko Andric, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und erscheint alle zwei Wochen neu. Das 'Micky Maus-Magazin' zählt neben 'Walt Disney Lustiges Taschenbuch' und 'Micky Maus Comics' zu den reichweitenstärksten Kindermagazinen im Gesamtmarkt und erreicht 403.000 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren (gemäß Kinder-Medien-Monitor 2021). Die verschiedenen Produkte des Micky Maus-Portfolios sind am Kiosk und im Handel erhältlich und können im EGMONT-Shop unter https://www.egmont-shop.de/micky bestellt werden.

Fotonachweis Cover: © Egmont Ehapa Media/Disney

