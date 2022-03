SHS Viveon AG

SHS Viveon und TIBCO schließen Partnerschaft für Risk- und Compliance-Management Plattform der nächsten Generation

München (ots)

Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), Anbieter einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risiko-, Kredit- und Compliance-Prozessen, gab heute ihre Partnerschaft mit TIBCO Software Inc. im Rahmen des neuen TIBCO Partnerprogramms bekannt. TIBCO, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unternehmensdaten, ermöglicht seinen Kunden, Geschäftsabläufe anwendungsübergreifend zu integrieren und die Daten zu harmonisieren. Mit den Lösungen von TIBCO entwickelt SHS Viveon die weltweit erste offene Plattform für das Risiko- und Compliance-Management, die Unternehmen mehr Agilität, Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bietet. Risiko- und Compliance-Prozesse innerhalb von Multi-Hybrid-Cloud-Umgebungen werden dadurch in großem Umfang automatisiert.

Speziell im Compliance-Management steigt die Nachfrage nach einer agilen, offenen Lösung aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und der strategischen Entwicklung von Unternehmen weltweit zu nachhaltigeren Geschäftsbeziehungen dramatisch an. Mit der zusätzlichen Flexibilität der TIBCO-Lösungen positioniert sich SHS Viveon für langfristiges Wachstum in diesem attraktiven Markt.

"Die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen und regulatorische Anforderungen anzupassen, ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung, insbesondere aber für Risiko- und Compliance-Verantwortliche", sagt Ralph Schuler, CEO der SHS Viveon AG. "Mit der TIBCO-Technologie legen wir die Messlatte im Markt höher, indem wir die Entwicklungszeit für neue Funktionen und Produkte von SHS Viveon radikal verkürzen. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden bei der Umstellung auf eine moderne und innovative Lösung für ihre Risiko- und Compliance-Prozesse. Diese ist hoch skalierbar, flexibel und schützt aktuelle und zukünftige Investitionen."

"Wir bei TIBCO haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden eine umfassende Lösung zu bieten, die alle ihre Daten miteinander verbindet, um Entscheidungen in Echtzeit treffen zu können. Unser Fokus und Engagement gelten auch für unser robustes Partnerprogramm", sagt Tony Beller, Senior Vice President of Worldwide Partner Ecosystems and OEM Sales, TIBCO. "Gemeinsam sind wir besser und freuen uns darauf, dass unsere Kunden von der Erweiterung unseres Ökosystems profitieren."

TIBCO treibt Innovationen voran, um Kunden und Partnern wie SHS Viveon die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern. Die Lösungen von TIBCO stehen SHS Viveon und seinen Kunden zur Verfügung und werden von Top-Analysten und Anwendern gleichermaßen als branchenführend anerkannt. SHS Viveon nutzt diese Lösungen, um Produkte zu entwickeln, die den beiden wichtigsten Herausforderungen heutiger Unternehmen gerecht werden: Time-to-Market und Reduzierung der Komplexität von Lösungen.

Um flexibler zu werden, sind Risiko- und Compliance-Organisationen in hohem Maße auf IT-Unterstützung und -Investitionen angewiesen. Darüber hinaus müssen in vielen Branchen die IT-Infrastruktur und -Tools modernisiert werden, da die Wartung und Einführung neuer Technologien zu teuer geworden sind, um mit den Anforderungen der digitalen Wirtschaft von heute Schritt zu halten. Die Partnerschaft zwischen SHS Viveon und TIBCO löst diese Probleme. Mithilfe der sofort einsatzbereiten Integrationswerkzeuge von TIBCO war SHS Viveon bereits in der Lage, die Implementierungszeiten für Datenkonnektoren zu Ratingagenturen und Auskunfteien um 75 Prozent zu verkürzen und eine Kundenintegration in SAP S/4HANA in der Hälfte der geplanten Zeit zu realisieren.

Über SHS Viveon

SHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet.

Über TIBCO

TIBCO ist ein weltweit führender Software-Anbieter im Bereich Unternehmensdaten. Er ermöglicht es seinen Kunden, sich zu allen Anwendungen zu verbinden, die Daten zu harmonisieren und Geschäftsergebnisse zuverlässig vorherzusagen, um die schwierigsten datengesteuerten Herausforderungen zu meistern.

