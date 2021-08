HD PLUS GmbH

Das beste HD+ aller Zeiten nun auch für unterwegs:

Am 29. September 2021 startet HD+ ToGo

Unterföhring (ots)

HD+ ToGo: Bestes HD-Fernsehen unterwegs auf Smartphones und Tablets streamen

Eine App, alles drin: Live-TV, Zugriff auf Mediatheken, Neustart - und smarte Suchfunktion

Über 50 HD-Kanäle

Zusatzoption zum HD+ Abo: erster Monat gratis, danach 5 Euro im Monat

Runter von der Couch, rein ins mobile und komfortable TV-Vergnügen: Am 29. September startet HD+ ToGo. Ab diesem Zeitpunkt kann HD+ auch unterwegs auf Smartphones oder Tablets (für Android und iOS) genutzt werden. Mit der neuen HD+ App stehen über 50 HD-Sender mobil und live via Streaming zur Verfügung. Zusätzlich ermöglicht die App den Zugriff auf viele Mediatheken und den Neustart von Programmen auf HD+ Sendern. Die App ist zudem werbefrei.

HD+ ToGo ermöglicht unterwegs einen auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen TV-Genuss: Die innovative Suchfunktion findet die gewünschten Inhalte im Live-TV, in den Mediatheken sowie in der TV-Vorschau. Zusätzlichen Komfort bieten der umfassende TV-Guide (EPG), die TV-Tipps sowie eine Merkliste für die persönliche Programmplanung.

Andreas Müller-Vondey, Leiter Vertrieb und Marketing der HD PLUS GmbH: "Jetzt können TV-Fans die Vorzüge von HD+ wirklich überall genießen. Mit HD+ ToGo steckt der HD-Fernseher quasi nicht nur in der Hosentasche, sondern eröffnet eine neue, faszinierende TV- und Videowelt. Die beliebtesten privaten und öffentlich-rechtlichen Sender sind nur einen Fingertip entfernt - und das mit maximalem Komfort. Wer HD+ ToGo ausprobiert, wird schnell feststellen, dass wir sehr viel Wert auf eine intuitive und bequeme Bedienung legen. Es ist jetzt auch für unterwegs das beste HD+ aller Zeiten - für Abonnent:innen, Interessierte oder ehemalige Kund:innen, die eine mobile Nutzung von HD+ bisher vermissten."

HD+ ToGo ist im ersten Schritt für bestehende und neue HD+ Abonnent:innen als Zusatzoption über das Kundenkonto ("Mein HD+" auf der Website www.hd-plus.de) erhältlich. Im ersten Monat ist der Service gratis, danach kostet HD+ ToGo zusätzlich zum Abo 5 Euro im Monat. Fair und flexibel: Das Fernsehen zum Mitnehmen ist monatlich kündbar. Zwei Streams können auf bis zu fünf verschiedenen Geräten gleichzeitig genutzt werden, im EU-Ausland fallen bei der Nutzung keine Zusatzkosten an. HD+ ToGo soll so bald als möglich auch im Handel verfügbar sein.

Weiteres Bildmaterial finden Sie auch auf unserer Website zum Download: https://presse.hd-plus.de/unternehmen/presse

HD+ ToGo Fakten:

Senderanzahl: Über 50 Sender in HD-Qualität

HD+ Services: - Live-TV

Neustart

Mediatheken

TV-Guide

2 Streams parallel

bis zu 5 angemeldete Geräte

Nutzung im EU-Ausland ohne Zusatzkosten

Die App ist werbefrei

Kosten: 5 EUR monatlich

Voraussetzung: HD+ Abonnement

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer:innen von HD+ haben Zugriff auf mehr als 70 Sender in HD - neben über 50 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer:innen mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 3 UHD-Sender - inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD. Bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und den UHD-Switch.

