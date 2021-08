HD PLUS GmbH

Neuer Event-Kanal: Seven.One Entertainment Group bündelt UHD-Inhalte auf ProSiebenSat.1 UHD



Bundesliga, Shows und Serien in bester Bildqualität

Start via Astra bei HD+

Schrittweiser Ausbau von Content und Reichweite

Die Seven.One Entertainment Group bündelt ihre UHD-Inhalte auf dem neuen Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD. Mit dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August startet das Angebot via Astra-Satellit bei HD+. Neben Live-Sport werden auf dem Kanal zukünftig ausgewählte Sender-Highlights parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der höchsten Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein. HD+ Kund:innen können ProSiebenSat.1 UHD ohne zusätzliche Kosten empfangen. Zudem verfügen viele neue Fernsehgeräte über eine Hinweisfunktion, die erfolgt, wenn eine Sendung auch in UHD läuft.

Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution Officer Seven.One Entertainment Group: "Immer mehr Haushalte entscheiden sich für optimale Bildqualität. Das zeigt auch der Erfolg unserer HD-Sender. Mit ProSiebenSat.1 UHD zünden wir die nächste Evolutionsstufe und erweitern die Zusammenarbeit mit unserem Partner HD+ in diesem Bereich. Das Angebot werden wir schrittweise ausbauen, sodass immer mehr Menschen die Highlights unserer Sender in UHD-Auflösung sehen können."

Christoph Mühleib, Geschäftsführer von Astra Deutschland: "Zusammen mit der Seven.One Entertainment Group setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Branche: Denn ProSiebenSat.1 UHD vereint die UHD-Highlights mehrerer Sender in einem Angebot - angefangen mit Top-Spielen der Fußball-Bundesliga. Damit empfangen HD+ Kund:innen künftig also drei UHD-Sender. Durch die immer größere Auswahl an UHD-Angeboten via Satellit bieten wir Zuschauer:innen wie Handelspartner:innen somit einen echten Mehrwert ohne Mehrkosten."

Das erste Format auf ProSiebenSat.1 UHD wird am 13.8. ab 19:00 Uhr 'ran SAT.1 Bundesliga' mit dem Live-Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München sein. In den folgenden Wochen und Monaten sind weitere UHD-Highlights geplant. Beispielsweise folgt am 17.8. der Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München Die Zuschauer können sich außerdem auf ausgewählte Show-Highlights, Spielfilme, Serien und Dokumentationen im ultrahochauflösenden Format freuen.

Weitere Informationen zum Empfang von ProSiebenSat.1 UHD finden die Zuschauer unter prosiebensat1.de/uhd und hd-plus.de.

Die Empfangsparameter von ProSiebenSat.1 UHD

Satellit: ASTRA 19,2° Ost

Transponder: 1.035

Frequenz: 10.993,75 MHz (Horizontal)

Modulation: DVB-S2, 8PSK

Symbolrate: 22.000 Ms/s

FEC: 5/6

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und den UHD-Switch.

Über Seven.One Entertainment Group

Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken über die die Nation spricht - und das auf allen Plattformen.

