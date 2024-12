Komy Co. Ltd.

Korean Air installiert Flugzeugspiegel von Komy

Korean Air, eine bedeutende südkoreanische Fluggesellschaft mit Sitz in Seoul, hat in den Bordküchen ihrer gesamten Flotte von 158 Flugzeugen Spiegel der Firma Komy Co, Ltd. mit Sitz in Kawaguchi, Präfektur Saitama, nördlich von Tokio, installiert. Der Einbau der bestellten Spiegel ist abgeschlossen.

Korean Air hat 2012 die Spiegel von Komy in den Gepäckfächern über den Sitzen eingesetzt, und seitdem erhält Komy regelmäßig Bestellungen für neue Ausrüstungen von der Fluggesellschaft.

Korean Air hat Mitarbeiterbefragungen mit dem Ziel durchgeführt, seinen Geschäftsbetrieb zu verbessern. Die Umfragen ergaben, dass das Kabinenpersonal sich anstrengen musste, um den Inhalt der oberen Schränke der Bordküche visuell zu überprüfen. Nach dieser Erkenntnis wandte sich Korean Air im Juli 2023 an Komy, um eine mögliche Lösung für dieses Problem mithilfe von Spiegeln zu finden.

Daraufhin schlug Komy mehrere Spiegeltypen vor, deren Design es dem Kabinenpersonal ermöglichte, das Innere der Küchenschränke zu sehen. Nach einer Sichtfeldprüfung hat Komy die Spiegellieferung an alle 158 Flugzeuge von Korean Air erfolgreich abgeschlossen.

Komy kann auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Lieferung von Spiegeln für Gepäckfächer über den Sitzen und zur Überwachung des Kabinenbereichs verweisen. Der Einsatz von Spiegeln durch Korean Air kennzeichnet die Entwicklung einer neuen Anwendung für Komy. Obwohl das Unternehmen in der Vergangenheit ähnliche Anfragen von anderen Fluggesellschaften erhalten hat, betrafen diese nur ausgewählte Flugzeuge und waren keine Lösung für alle Oberschränke einer ganzen Flugzeugflotte.

Komy ist der Ansicht, dass die Bemühungen von Korean Air zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Kabinenpersonals in Zukunft für viele andere Fluggesellschaften von entscheidender Bedeutung sein werden.

Darüber hinaus hat Komy verschiedene Lösungen für Fluggesellschaften entwickelt und eingesetzt, darunter CC Mirrors, mit denen das Kabinenpersonal sein Erscheinungsbild überprüfen kann, sowie Druckmessgeräte für die Sauerstoffflaschen an Bord und TanaOS, ein Tool, mit dem überprüft werden kann, ob die Gepäckfächer richtig geschlossen sind.

Komy ist bestrebt, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, um einen sicheren und zuverlässigen Flugbetrieb zu gewährleisten. Außerdem bemüht sich das Unternehmen, neben den Spiegeln auch neue Produkte zu entwickeln, indem es auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht.

Informationen zu Korean Air

Seit mehr als 55 Jahren ist Korean Air eine der 20 größten Fluggesellschaften der Welt und beförderte im Jahr 2019 vor der COVID-19-Pandemie mehr als 27 Millionen Passagiere. Mit ihrem globalen Drehkreuz am internationalen Flughafen Incheon (ICN) bedient die Fluggesellschaft 114 Städte in 40 Ländern auf fünf Kontinenten mit einer modernen Flotte von 158 Flugzeugen und über 20.000 professionellen Mitarbeitern. Die herausragenden Leistungen von Korean Air und ihr Engagement für höchste Sicherheitsstandards und exzellenten Kundenservice werden allgemein anerkannt. Die Fluggesellschaft hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter eine 5-Sterne-Bewertung von Skytrax sowie die Auszeichnungen Airline of the Year und Cargo Operator of the Year der Zeitschrift Air Transport World. Korean Air ist Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam und hat sich durch sein Joint Venture mit der US-amerikanischen Delta Air Lines zu einer der größten transpazifischen Fluggesellschaften entwickelt.

Informationen zu Komy Das Unternehmen wurde 1973 als Hersteller von Spiegeln gegründet. Komy nutzt seine eigene Technologie, um Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die die Sicherheit erhöhen, Kriminalität verhindern und den Service und die Effizienz in einer Vielzahl von Situationen verbessern, von Supermärkten bis hin zu Flugzeugen, und so blinde Flecken in der Gesellschaft beseitigen. Mehr als 100 Fluggesellschaften weltweit nutzen FF Mirror AIR, um Passagieren das Auffinden ihrer Gepäckstücke zu erleichtern, das Kabinenpersonal bei Sicherheitskontrollen zu unterstützen und die Pünktlichkeit der Fluggesellschaften zu verbessern, indem die Zeit für das Be- und Entladen des Handgepäcks verkürzt wird.

