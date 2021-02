Kompakttraining GmbH & Co. KG

Aktuelle HR-Seminare der Kompakttraining GmbH & Co. KG zu wichtigen Personalführungs-Themen und besonderen Gesprächsanlässen - als Online oder Präsenz-Kurse

Hamburger Personalentwickler erweitern das Seminarangebot um spezielle HR-Kommunikationsthemen und machen mit den HR-Trainings alle fit, die für Personal-Themen in ihrem Unternehmen verantwortlich sind.

Im Seminarangebot der Kompakttraining GmbH & Co. KG finden Interessierte für diesen besonderen Bildungsbedarf passendes HR-Wissen in den interaktiven Seminaren zu allen besonderen Mitarbeitergesprächen: Vom Einstieg des Mitarbeiters bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen.

Alle Personalthemen bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG als offene Schulungen mit regelmäßig sicheren Terminen bundesweit in allen Metropolen und im interaktiven Online-Format an.

Bewerbungsgespräche erfolgreich leiten

In dem Kompakttraining "Bewerbungsgespräch: Leitfaden für Arbeitgeber" werden alle Teilnehmer*innen - Personalreferenten, Führungskräfte und Assistenten - für alle wichtigen Aspekte zum professionellen Führen von Bewerbungsgespräche fit gemacht

Der nächste Termin in Dortmund findet am 02. März 2021 und das nächste Training im Online Format am 04. März 2021 statt.

Effektive und effiziente Einarbeitung von Mitarbeitern meistern

Mit dem interaktiven "Onboarding Seminar" unterstützen die Trainer*innen von Kompakttraining die Teilnehmer*innen mit dem notwendigen Handwerkszeug, um neue Mitarbeiter*innen erfolgreich einzuarbeiten.

Freie Plätze gibt es für das interaktive Online Seminar am 05.März 2021.

Führungskommunikation meistern

Nach diesem Seminar wissen die Teilnehmer*innen, wie man in Gesprächen aller Art und mit allen Mitarbeiter-Typen das Steuer in der Hand behält.

Der nächste Termin für das Online Seminar für die erfolgreiche Führungskommunikation ist am 26. Februar 2021 buchbar.

Kündigungsgespräche professionell führen

Die HR-Mitarbeiter*innen und Führungskräfte sind nach dem Kompakttraining "Kündigungsgespräche richtig führen" sicher und klar bei der Vorbereitung, Durchführung als auch mit dem Abschluss von Trennungsgesprächen.

Nächster Termin für die Teilnahme am interaktiven Online Training ist der 09. März 2021.

