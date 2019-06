Kompakttraining GmbH & Co. KG

Weiterbildungsträger hat es schwarz auf weiß: Die professionelle Digitalisierung ist der Qualitäts-Maßstab für den deutschen Bildungsmarkt

Hamburg (ots)

Kompakttraining GmbH & Co. KG begeistert den externen Auditor beim diesjährigen Überwachungsaudit des QM-Systems erneut mit professionellem digitalem Bildungsmanagement und sucht weitere Trainerinnen.

Laut des externen Lead-Auditors, spezialisiert auf die Umsetzung des Qualitätsmanagements des internationalen Weiterbildungsmarktes, hat die "Kompakttraining GmbH & Co. KG eine weitere Fortschreibung des QM-Systems nach der DIN EN ISO 9001:2015 vollbracht". Besonders beeindruckt zeigt er sich von der "vollständigen Prozesslandschaft mit der Einbindung des PDCA Zyklus und die sehr detailliert dokumentierten Informationen."

Qualitäts-Maßstab für die Bildungsbranche

Gerade im Hinblick auf das digitale Bildungsmanagement sind die Hamburger Seminaranbieter der Hidden-Champion in der Weiterbildungsbranche - besonders der Digitalisierungsgrad der Dienstleistungen und der ganzheitliche Service-Prozess für Teilnehmer und Koordinator sind im Markt einmalig.

Trotz dieser sehr positiven Rückmeldungen und der sehr guten Ergebnisse durch den Zertifizierer, die die Kompakttraining GmbH & Co. KG jedes Jahr erhält, bleibt das Team aus ausschließlich akademisch ausgebildeten Trainern auch weiterhin dynamisch an der Weiterentwicklung der Organisations- und Prozessumsetzung dran.

Seit 2004 erfolgreiche Wissensvermittlung

Die Vision der Hamburger, ein digitales Bildungsangebot bundesweit anzubieten, das kompakte Weiterbildung speziell für die berufliche Praxis ermöglicht, und zwar für jeden Berufstätigen - unabhängig von Berufsstand, privater Situation oder Standort -, ist umgesetzt worden. Denn knapp 15 Jahre später ist der Weiterbildungsanbieter ein fester Bestandteil im Bildungswesen - durch praxisorientierte Wissensvermittlung für Fach- und Führungskräfte.

Trainer-Team sucht Unterstützung nur in Festanstellung

Aufgrund der großen Erfolge in den vergangenen Jahren wollen die Hamburger das Team personell verstärken. Gesucht werden Diplom-Psychologinnen und B.A. Wirtschaftspsychologen, die das Interesse haben, den etablierten Weiterbildungsanbieter in der Personal- und Führungskräfteentwicklung zu unterstützen. Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei, als Seminartrainerin bzw. Referent bundesweit interaktive Seminare in kleinen Gruppen von bis zu 10 Teilnehmern durchzuführen - nach bewährten Schulungsplänen des Weiterbildungsträgers.

Bewusst verzichten die Hamburger dabei auf Freelancer, da ein kooperativer Teamplayer gesucht wird, der neben der Sicherstellung der Vor- und Nachbereitung der Seminare, unter anderem im Bereich Produktmanagement sowie Marketing und Vertrieb unterstützen wird.

Über Kompakttraining GmbH & Co. KG:

Gegründet 1993 für den Bereich Personalentwicklung und Personalberatung, seit 2004 spezialisiert auf digitales Bildungsmanagement, entwickelte sich die Kompakttraining GmbH & Co. KG 2019 zum Marktführer der Seminaranbieter in der Weiterbildungsbranche. Die Hamburger sind darüber hinaus Experten in der Entwicklung von Berufs-Akademien, Digitalisierung und Einführung von Qualitätsmanagement-Systemen unabhängig der Branche und unterstützen Unternehmen im Employer Branding, im Market Access und der Internationalisierung.

Pressekontakt:

Kompakttraining GmbH & Co KG

i. A. Oliver Kutz

Ansprechpartner Presse

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon 040-80 81 375-0

Fax 040-80 81 375-41

Email: oliver.kutz@kompakttraining.de

www.kompakttraining.de

