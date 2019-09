Oranier Küchentechnik GmbH

Highlights der area30 Löhne 2019: Messescharfe Küchentechnik von ORANIER

Haiger (ots)

Backofenserie im XL-Format +++ pureBlack-Edition +++ Flächeninduktion für App-basiertes Kochen

Auch in diesem Jahr präsentiert ORANIER auf der area30 in Löhne wieder messescharfe Innovationen aus der Welt der Küchentechnik und setzt auf den zeitlosen Klassiker "Schwarz" bei vielen Neuheiten. Das erfreut den Handel ebenso wie den Verbraucher.

Top-Qualität zum fairen Preis. Technologisch stets ganz vorne. Und immer den Kunden im Blick. So erklärt sich der anhaltende Erfolg des Unternehmens, dessen Philosophie sich in vier Worten zusammenfassen lässt: "Technik für deine Familie."

Ganz großes Kino: Neue Backofen-Serie im XL-Format

Ein Beispiel für die Innovationskraft stellt die aktuelle Gerätegeneration der Backöfen und Einbauherde im XL-Format dar. Insgesamt sieben Modelle inklusive eines Pyrolyse-Backofens stehen zur Auswahl. Die Geräte der neuen 80-Liter-Klasse verfügen über eine Reling mit acht Einschub-Ebenen, die mit bis zu vier stabilen Vollauszügen bestückt werden können. Der großvolumige Backraum kann so optimal genutzt werden.

Hinzu kommen versenkbare Drehknöpfe, die bei einigen Modellen zusätzlich mit einem beleuchteten Ring um den Knebel ausgestattet sind; eine extratiefe 80-mm-Fettpfanne als Option und viele weitere Features.

Küchentrend 2020: Black is beautiful

Schwarz ist das neue Weiß. So lautet der aktuelle Trend im Küchendesign. Dunkles Holz, schwarze Flächen, kaum sichtbare Technik. Das ist der neue Purismus, der bei Innenarchitekten und Verbrauchern gleichermaßen Anklang findet. ORANIER bietet dazu mit der pureBlack-Edition die passenden Gestaltungselemente: Von schwarzen Griffen und schwarzen Dekorleisten für Backöfen, Einbauherde und Kochfelder über schwarze Rahmen für die Mikrowelle bis hin zum schwarzen Schacht für die Dunstabzugshaube. Denn wie heißt es so schön? Black is beautiful!

be-cook: Die intelligente Flächeninduktion für App-basiertes Kochen

Nicht zuletzt haben die Flächen-Induktionskochfelder von ORANIER Maßstäbe gesetzt. Wie zum Beispiel ihre Kochfeldabzüge, die nicht - wie meist üblich - zwischen, sondern unmittelbar hinter den Kochfeldern platziert sind. Sie sorgen daher nicht nur für frische Luft, sondern auch für ein stolperfreies Hantieren mit Töpfen und Pfannen. Slider-Bedienung, Grillfunktion und Topf-Positionserkennung sind weitere Highlights der Produktserie.

Doch damit nicht genug: Mit "be-cook" wird jeder zum Chefkoch. Die intelligenten Kochfelder von ORANIER kommunizieren mit der interaktiven App und dem dazugehörigen Kochgeschirr des amerikanischen Partners HESTAN CUE(TM) per Bluetooth. Wer den Anweisungen der App folgt, zaubert im Handumdrehen die feinsten Gerichte auf den Tisch, weil be-cook die Temperatur automatisch reguliert und die Garzeit im Auge behält. So wird aus jedem Rezept ein kulinarischer Erfolg. Dafür übernimmt der Hersteller sogar die "Lecker-Garantie".

Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 14. bis 19. September 2019 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 51 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen sich schon auf die Besucher. Mehr unter www.oranier.com

