Börse Stuttgart Digital Exchange launcht iOS- und Android-App zum Handel mit Kryptowährungen

Die Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) bietet Anlegern als Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Assets künftig auch eine mobile App zum Handel mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und XRP (Ripple) an. Diese steht ab sofort in den App Stores für iOS- und Android-Geräte zum kostenlosen Download bereit.

Dabei umfasst die mobile App der BSDEX alle wesentlichen Funktionen der Desktop-Version. So können Nutzer beim Handel mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und XRP (Ripple) auf professionelle Ordertypen zurückgreifen und die aktuellen Charts der Kryptowährungen verfolgen.

Die BSDEX wird gemäß § 2 Absatz 12 des Kreditwesengesetzes als multilaterales Handelssystem von der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH betrieben, die auch Trägergesellschaft der öffentlich-rechtlichen Börse in Stuttgart ist. Aktuell sind bereits über 20.000 Teilnehmer an die BSDEX angebunden. Diese können dort nahezu rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple (XRP) handeln.

"Mit der neuen mobilen App für iOS und Android können unsere Kunden jetzt auch bequem von ihrem Smartphone handeln. Wir sehen eine riesige Endkundennachfrage nach einem verlässlichen und transparenten Handelsplatz für Bitcoin, Ethereum und Co. Das zeigt sich auch im Handelsvolumen an der BSDEX, das mittlerweile die Schwelle von 1 Milliarde Euro seit Markteintritt überschritten hat", sagt Maximilian von Wallenberg, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Digital Exchange GmbH. Die technische Betreibergesellschaft der BSDEX ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Boerse Stuttgart GmbH, Axel Springer SE, finanzen.net GmbH und SBI Crypto Investment.

An der BSDEX sind mit dem Finanzdienstleister EUWAX AG, einer Tochter der Boerse Stuttgart GmbH, dem Bankhaus Scheich und der Crypto Broker AG drei institutionelle Teilnehmer angebunden: Sie sind als Liquiditätsspender aktiv und stellen An-und Verkaufspreise im Handel. An der BSDEX geben offene Orderbücher Aufschluss über vorliegende Orders und die aktuelle Marktlage. Der Handel an der BSDEX ist mit Transaktionsentgelten verbunden, die sich je nach Art der Order unterscheiden. Die Verwahrung der Kryptowährungen für Anleger an der BSDEX übernimmt treuhänderisch die blocknox GmbH, eine Tochter der Boerse Stuttgart Digital Ventures GmbH.

Mehr Informationen zur Börse Stuttgart Digital Exchange unter www.bsdex.de

