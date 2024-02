JobRad GmbH

Neue Benefits für mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit im Alltag - JobRad bietet seinen Mitarbeitenden Workations und ein Mobilitätsbudget

Mit einem individuell einsetzbaren Mobilitätsbudget und der Möglichkeit von Workations setzt das wachsende Unternehmen JobRad auf neue Angebote, um dem Wunsch von Fachkräften nach mehr Flexibilität und nachhaltiger Mobilität im Alltag nachzukommen.

JobRad-Mitarbeitende können ihren Alltag jetzt noch flexibler gestalten. Die neu eingeführten Benefits Mobilitätsbudget und Workation ermöglichen ihnen, sich ganz individuell zu entscheiden, wie sie zur Arbeit oder in den Urlaub fahren - oder wie sie beides miteinander kombinieren. "Wir freuen uns, diese neuartigen Benefits anbieten zu können. Die Nachfrage nach diesen Benefits ist hoch und wir sind stolz darauf, hier als Arbeitgeberin eine Vorreiterrolle einzunehmen", sagt Andrea Kurz, Geschäftsführerin der JobRad GmbH. "Mit dem Mobilitätsbudget unterstreichen wir außerdem ein weiteres Mal unseren Anspruch, Mobilität nachhaltig zu gestalten."

Für alle festangestellten Mitarbeitenden, Auszubildenden und Dual-Studierenden der JobRad GmbH, JobRad Leasing GmbH und JobRad Holding SE steht seit Dezember 2023 ein Mobilitätsbudget in Höhe von 135 Euro als monatliches Gehaltsextra zur Verfügung. Dieses Budget kann jede Person nach ihren individuellen Bedürfnissen im Alltag nutzen. Egal, ob Deutschlandticket oder JobRad, Carsharing, Bahncard oder der gemietete Camper für den Sommerurlaub: Das Mobilitätsbudget ermöglicht eine nachhaltige und reibungslose Mobilität.

Arbeit und Urlaub mit einer Workation verbinden

Mit einer Workation können Angestellte der JobRad GmbH und der JobRad Holding SE seit Februar 2024 Arbeit und Urlaub miteinander verbinden. Workations sind aktuell in 15 europäischen Ländern möglich. Mitarbeitende können bis zu 20 Arbeitstage im Jahr im Ausland verbringen und ihren Aufenthalt je nach Wunsch noch um einen Urlaub erweitern. "Als wachsendes Unternehmen arbeiten wir permanent daran, die Benefits für unsere Mitarbeitenden zu optimieren und auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. So erhöhen wir die Bindung an JobRad und bleiben attraktiv für neue Fachkräfte", erklärt Andrea Kurz.

Beide Benefits setzt JobRad gemeinsam mit den Schwesterunternehmen LOFINO und whatever.works der JobRad Gruppe um. Zu den weiteren Mitarbeitenden-Benefits bei JobRad zählen außerdem Vertrauensarbeitszeit und flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, Hansefit, ein subventioniertes Betriebsrestaurant und nicht zuletzt Services rund ums Rad, unter anderem mit Fahrradgarage und -waschanlage sowie Duschen inklusive Handtuchservice.

Über JobRad®

Die JobRad GmbH mit Sitz in Freiburg ist mit der Marke JobRad© Marktführer im Dienstradleasing.

Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kosten-neutral die Dienstrad-Überlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern. Angestellte profitieren von steuerlich geförderten Diensträdern sowie Services rund um die Radnutzung. Über 70.000 Arbeitgeber mit mehr als fünf Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätsangebot, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.

