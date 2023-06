rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Drehstart für "MY MOVE - Tanz deines Lebens!"

Berlin

Neue Staffel der Doku-Reihe von rbb und MDR für KiKA

Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) starten heute (30.6.2023) im Studio A an der Berliner Masurenallee die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "MY MOVE - Tanz deines Lebens!". Für die 20-teilige Doku-Reihe bei KiKA wurden 19 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 13 bis 16 Jahren aus weit über hundert Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Sie alle träumen davon, Teil der "MY MOVE DANCECREW" zu werden. Vor einer prominenten Jury geben die jungen Tanztalente alles, um am Ende des eintägigen Castings zu den acht Gewinnerinnen und Gewinnern zu gehören.

In der Jury sind: Sänger und Songwriter MYLE ("Not Ready", "Mutual"), Choreografin Sarah Hammerschmidt, die u.a. mit Helene Fischer zusammenarbeitet und Tänzerin und Content Creatorin Ivana Santacruz.

Das Ziel: Der große Auftritt mit MYLE

Die frisch formierte MY MOVE DANCECREW zieht Ende Juli für einen Monat nach Berlin. Dort leben die Jugendlichen gemeinsam in einer WG und trainieren jeden Tag mit Sarah Hammerschmidt. "MY MOVE - Tanz deines Lebens!" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Reise dieser acht Tänzerinnen und Tänzer, die erstmals die große Chance bekommen, den Alltag der Profis kennenzulernen. Die Doku-Reihe zeigt ihre Herausforderungen, ihre Fortschritte und wie die unterschiedlichen Charaktere zu einem Team zusammenwachsen, das sich einen Traum erfüllt: gemeinsam auf der ganz großen Bühne aufzutreten. Bei einem Konzert von MYLE zeigen die Finalisten und Finalistinnen, was sie gelernt haben.

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August.

"MY MOVE - Tanz deines Lebens!" hat bereits 2017 und 2019 bei KiKA das junge Publikum begeistert. In diesem Jahr entsteht die Tanz-Doku erstmals unter der Federführung des rbb (Redaktion Anke Pelzer) in Koproduktion mit dem MDR (Redaktion Anke Gerstel). Produziert werden die 20 Folgen mit je 25 Minuten von STARSHIP FILM GmbH aus Berlin. Regie führt Sebastian Rix, der auch die Reihe gemeinsam mit Yvonne Beckel produziert. KiKA zeigt die dritte Staffel ab 4. November 2023 immer samstags um 20.10 Uhr als Doppelfolgen. Alle Episoden werden ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar sein.

