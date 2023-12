JobRad GmbH

Tarifeinigung: Durchbruch fürs Fahrradleasing im öffentlichen Dienst der Länder

Freiburg (ots)

Ab dem 1. Januar 2024 können rund 850.000 Tarifangestellte, die bisher vom Fahrradleasing per Gehaltsumwandlung ausgeschlossen waren, Zugang zu einem der nachgefragtesten Mobilitäts-Benefits erhalten.

Am Samstag, 9. Dezember, haben sich die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und die Gewerkschaft Verdi im Rahmen ihrer diesjährigen Tarifrunde darauf geeinigt, auch Tarifangestellten von Bundesländern Fahrradleasing zu ermöglichen. "Bisher stand diese Option meistens nur Landesbeamtinnen und -beamten offen", erklärt JobRad-Geschäftsführer Florian Baur. "Wir freuen uns, dass mit der Tarifeinigung nun endlich die Gleichbehandlung von Beamten und Angestellten erreicht ist, für die wir uns - übrigens als einziger Dienstradleasinganbieter - seit Jahren im Rahmen unserer politischen Kommunikationsarbeit eingesetzt haben." Seit Unternehmensgründung ist das politische Engagement pro Fahrrad zentraler Bestandteil der Arbeit von JobRad.

Der neue Tarifvertrag gilt ab dem 1. Januar 2024. Ab diesem Stichtag eröffnet er allen Bundesländern (außer Hessen, wo eine abweichende Regelung gilt) die Möglichkeit, Tarifangestellten die Nutzung von Leasingfahrrädern und -E-Bikes per Gehaltsumwandlung anzubieten. Die für Tarifangestellte in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg bereits verhandelten Regelungen haben weiterhin Bestand. "Damit können rund 850.000 Menschen, die bisher vom Fahrradleasing ausgeschlossen waren, nun Zugang zu diesem attraktiven Mobilitätsangebot erhalten", so Florian Baur. "Mit ihrer Einigung setzen die Tarifparteien nicht nur einen starken Impuls für mehr nachhaltige Radmobilität und Klimaschutz - der Tarifabschluss ist zugleich eine überaus positive Nachricht für die Fahrradwirtschaft. Durch die Neuregelung erfährt das Fahrrad als Verkehrsmittel eine deutliche Aufwertung, die letzten Endes der gesamten Fahrradbranche zugutekommt. Diese darf sich ab Januar auf zahlreiche zusätzliche Kundinnen und Kunden freuen."

Die tarifvertragliche Regelung zum Fahrradleasing im öffentlichen Dienst der Länder im Wortlaut:

https://ots.de/AsiupI.

