Zum 10. Geburtstag: sixx feiert täglich die "Tagesfrau" mit Paula Lambert - ab heute um 20:10 Uhr

Unterföhring

Auf sixx ist ab jetzt jeder Tag Weltfrauentag - 365-mal im Jahr! Zum zehnten Geburtstag am 7. Mai 2020 macht der Frauensender allen Zuschauer*innen mit der "Tagesfrau" ein besonderes Geschenk: Von montags bis freitags um 20:10 Uhr im TV und zusätzlich Samstag und Sonntag auf den Social Media-Kanälen von sixx, stellt Moderatorin Paula Lambert täglich eine inspirierende Frau des Tages in den Fokus: "Ich finde, wir Frauen loben uns zu selten für die fantastischen Leistungen und Errungenschaften, die auf unser Konto gehen, und die die Welt ohne Frauen einfach nicht hätte. Es ist dringend an der Zeit, das zu ändern", so Paula Lambert. Die "Tagesfrau" schließt ab jetzt diese Lücke: Von der Sechslings-Mutter über die Sprayer-Oma bis zu prominenten Frauen wie Marilyn Monroe - sixx erzählt die besonderen, berührenden und Mut machenden Geschichten von ganz normalen Superfrauen.

"Tagesfrau" - ab 7. Mai 2020 montags bis freitags um 20:10 Uhr auf sixx und an den Wochenenden auf den Social-Media-Kanälen von sixx.

