Verantwortungsbewusstes Reisen auf der ITB Berlin: 15. Pow-Wow für Tourismusfachleute - "Korallen und Riffe" einer der Schwerpunkte

Halle 4.1b Adventure Travel - Responsible Tourismus ausgebucht und mit neuen Ausstellern - Neu: ITB CSR-Stand und Klimabewegung Fridays for Future - Neu: Erstes Astro-Tourism Meet-up - Fahrradtourismus zentrales Thema am 3. Fahrradtourismustag

Sozial- und umweltverträglich unterwegs: Bereits seit 17 Jahren haben nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Reisen einen festen Platz auf der ITB Berlin in Halle 4.1b. In diesem Jahr präsentieren über 120 Aussteller aus 34 Ländern in der komplett ausgebuchten Halle ihre Neuigkeiten und Produkte aus den Bereichen Natur- und Kulturtourismus, sozial verantwortlichem und nachhaltigem Tourismus, Geotourismus und Geoparks, Abenteuerreisen, Astrotourismus sowie Technologie im Tourismus.

Auch das diesjährige Partnerland der ITB Berlin Oman ist erstmals neben seinem Auftritt in Halle 2.2 in Halle 4.1b vertreten. In diesem Rahmen informiert das Sultanat die Besucher über seine zahlreichen nachhaltigen Abenteuertourismusinitiativen. Gänzlich neu in Halle 4.1b ist die Klimabewegung "Fridays for Future"in direkter Nachbarschaft zum neuen ITB-CSR-Informationsstand, der mit begrünten Wänden à la vertikalem Garten und allerlei Wissenswertem zum nachhaltigen Engagement der ITB auf sich aufmerksam macht.

15. Pow-Wow: Know-how für Tourismusfachleute

Bereits zum 15. Mal findet der Pow-Wow for Tourism Professionals in Halle 4.1b statt. Das weltweit einzigartige Symposium seiner Art (4. bis 6. März 2020) steht in diesem Jahr unter dem Motto "Corals and Reefs - The living gardens of the deep in peril". Bei Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops und Networking-Events treffen die Fachbesucher auf engagierte internationale Tourismusverantwortliche und Experten. Sie beleuchten und debattieren aktuelle Themen rund um verantwortungsbewussten Tourismus, Klimawandel und Nachhaltigkeit.

Das Hauptthema des ersten Tages, "Korallen und Riffe" läutet Hilary Cox, ehemalige Stadträtin von Norfolk County und North Norfolk, derzeitige Stadträtin von Cromer, Preisträgerin The Most Excellent Order of the British Empire (MBE), United Kingdom, mit einer Keynote über "Neue Wege, das kulturelle Welterbe Europas zu erleben" ein. Danach erläutert Dr. Catharina Greve, Projektreferentin, Nationalpark Küstenschutz und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein, wie die Unterwasserwelt des Wattenmeeres nachhaltig erkundet werden kann. Diana Körner berichtet über "25 Jahre Schutz der Korallenriffe" durch Ökotourismus im Chumbe Island Coral Park, Tansania. Anhand von Studien erklärt der Astronom Dr. Andreas Hänel, Fachgruppe Dark Sky, Vereinigung der Sternfreunde e.V., wie sich die zunehmende Lichtverschmutzung negativ auf Korallen und Fische auswirkt. Am späten Nachmittag findet die Verleihung des "3. ITB Berlin PowWow - Prize for Excellence" statt. Der Preis geht an Aussteller der Halle 4.1b, die sich durch ihre herausragenden Bemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt der Erde oder für beispielhaften, nachhaltigen und sozial verantwortlichen Tourismus verdient gemacht haben. Die Preisträger*innen sind: Gopinath Parayil, Direktor and Gründer von The Blue Yonder, Prof. Dr. Nickolas Zouros, Präsident des UNESCO Global Geoparks Network, Mechthild Maurer, Geschäftsführerin von ECPAT Deutschland und Stefan Baumeister, Geschäftsführer von myclimate Deutschland. Abschließend gibt Susanne Brüsch, deutsche E-Bike Botschafterin, den Start ihres globalen Reiseprojekts E-Traction bekannt. Von der internationalen Berichterstattung dieses Projektteams profitieren Reiseveranstalter auf der ganzen Welt.

Premiere feiert das "1. Astro-Tourism Meet-up" am Stand des Nationalparks Eifel. Unter anderem berichtet Dr. Andreas Hänel über die neuesten Trends im Astro-Tourismus, Etta Dannemann über Astrotourismus-Events in Europa und der Astrofotograf Bernd Präschold stellt europäische Regionen vor, die sich am besten für Sternebeobachtungen eignen.

Am Donnerstag, 5. März, stehen aktiver, kultureller, nachhaltiger und regenerativer Tourismus auf dem Tagesprogramm. Am Beispiel des Naturparks Ulcinj Salina in Montenegro berichten Experten über die Entwicklung eines gemeinde- und naturnahen Tourismus. Beispielhaft ist auch das Projekt "Live like a Maasai - Experiences with impact on the foot of Kilimanjaro". Alle Einnahmen der von Maasai geführten Maasai-Lodge fließen direkt in die sozialen Projekte vor Ort, wie Schulen, Kindergarten und Krankenhaus. Über ihr Engagement und die Entwicklung für ein "Barrierefreies Thailand 2020" sprechen Nithi Subhongsang und Julian Kappes von Nutty's Adventures Thailand in ihrem Vortrag zum Thema "Tourismus für alle". "Tadschikistan: 5.000 Jahre Abenteuer" - unter diesem Titel stellen Dr. Andrea Dall'Olio, Chefökonomin des Finanzsektors der Weltbankgruppe Italien und Sophie Ibbotson, Beraterin für Tourismusentwicklung bei der Weltbankgruppe UK ihr Projekt vor. Sie dokumentieren, wie das 30-Millionen-Dollar-Programm der Weltbank zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Wirtschaft es dem Land Tadschikistan ermöglicht, seine natürlichen, historischen und kulturellen Ressourcen zu nutzen und sein touristisches Potenzial auszuschöpfen. Zum Abschluss des Tages lädt die Adventure Travel Trade Association (ATTA), die globale Community der Abenteuerreisen-Branche, zur Adventure Connect Networking-Veranstaltung ein. Zur Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich: https://www.adventuretravel.biz/adventureconnect/itb-berlin-2020/

Der letzte Tag des Pow-Wows, Freitag, 6. März widmet sich unter anderem den UNESCO Global Geoparks. Bereits im Jahr 2000 wurde auf der ITB Berlin das European Geoparks Network von vier Geoparks in Griechenland, Spanien, Frankreich und Deutschland ins Leben gerufen. Jetzt sind es 147 UNESCO-Geoparks in verschiedenen Teilen der Welt, die sich an dem globalen Geoparks-Netzwerk beteiligen. Dr. Kristin Rangnes, Schatzmeisterin, Global Geoparks Network und Managing Director, Gea Norvegica Geopark, Norwegen erklärt anhand von Best-Practice-Beispielen die verschiedenen Rollen, die Geoparks in unserer Gesellschaft spielen. Dr. Weber, Jutta, geschäftsführende Direktorin des UNESCO-Geoparks Bergstraße-Odenwald e.V., Deutschland stellt die Agenda 2030 der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung der UNESCO vor sowie den UNESCO Global Geopark Bergstraße-Odenwald, der die 17 Nachhaltigkeitsziele für die regionale Entwicklung seines Territoriums aufgegriffen hat. Daran anschließend nehmen Petra Cruz, Direktorin Europa Tourismusverband der Dominikanischen Republik, Marion Hammerl, Präsidentin des Global Nature Fund und Tim Philippus, "Walflüsterer 2020", das Publikum in einer beeindruckenden Multimedia-Präsentation mit zu den Lebensräumen der Buckelwale in der Dominikanischen Republik und stellen Projekte zum Schutz der Meerestiere vor.

Weiteres, zentrales Thema ist Fahrradtourismus. Am "3. Cycling Tourism Day" erfahren Interessierte bei Präsentationen und Podiumsdiskussionen die Trends und rasanten Entwicklungen in diesem touristischen Segment. In Workshops geben der Europäische Radfahrerverband (ECF) und der Deutsche Radfahrerverband (ADFC) einen detaillierten Einblick in die Entwicklung erfolgreicher Produkte für den Fahrradtourismus. Zudem stellen sie attraktive Fahrradrouten durch Natur- und Kulturerbestätten, Küstenregionen und Länder in Europa vor. Vom Fahrradtourismus im Iran berichtet Bernard Phelan, europäischer Marketing Manager Caravan Kooch Adventure Travel Iran, in seinem Vortrag "Radfahren vom Persischen Golf zum Kaspischen Meer". Über Ultra-Radrennen in Oman, Frankreich, Brasilien, Peru, Portugal, Laos und Taiwan erzählt Axel Carion, Chief Executive Officer BikingMan, Frankreich.

Bei den diesjährigen "Responsible Tourism Clinics" werden hingegen aktuelle Probleme angepackt: Zuerst wird über die internationale Initiative "Tourism Declares a Climate Emergency (TDCE)" informiert. Im Anschluss wird diskutiert, wie die Tourismus Industrie in Zeiten der Krise dazu beitragen kann, widerstandsfähige Destinationen zu schaffen.

Der 15. Pow Wow für Tourismusfachleute endet mit dem "12. ITB Berlin Responsible Tourism Networking Event" ab 18 Uhr. Zu der Veranstaltung laden Rika Jean-François, CSR Beauftrage ITB Berlin und Gopinath Parayil, Gründer und Chief Executive Officer von The Blue Yonder, Indien ein. Jeder bekommt die Chance sich und sein Projekt auf der Bühne kurz vorzustellen. Im Anschluß ist Raum für extensives Networking. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den gesammelten nachhaltigen Tourismusprogrammen, die auf der ITB stattfinden, finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Halle 4.1b Adventure Travel - Responsible Tourismus und zum 15. Pow-Wow für Tourismusfachleute erhalten Interessierte bei Mariana McGill, Telefon: +49 (0) 30 - 7012 3414, E-Mail: info@itb-experienceadventure.de. Das Programm steht zum Download bereit unter: 15th Pow-Wow for Tourism Professionals.

