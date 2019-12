ARD Das Erste

Das Paarduell bei Kai Pflaume: Jürgen Vogel und Natalia Belitski raten um die Wette "Wer weiß denn sowas?"vom 16. bis 20. Dezember 2019, um 18:00 Uhr im Ersten

Zum Auftakt einer von Schauspielern dominierten Rate-Woche hat Moderator Kai Pflaume zwei Stars des Boulevard-Theaters zu Gast: Claus Wilcke, der in den 70ern als "Percy Stuart" zum TV-Star wurde und Anita Kupsch, die viele als Arzthelferin Gabi Köhler aus der Serie "Praxis Bülowbogen" kennen, treten am Montag bei "Wer weiß denn sowas?" an. Am Dienstag liefert sich das Traumpaar der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" einen Wettkampf um die richtigen Antworten auf knifflige Fragen. Philipp Danne, alias "Ben Ahlbeck", trifft auf seine Serienliebe "Dr. Leyla Sherbaz", die von Sanam Afrashteh gespielt an. Am Mittwoch stellen sich Andreas Ehrlich und Chris Ehrlich, besser bekannt als die "Ehrlich Brothers" zum Duell der Magier. Mit ihrer aktuellen Show "Dream & Fly" verzaubern sie bis zu 10.000 Fans mit fliegenden Edelkarossen, großer Live-Band und noch nie gesehenen Illusionen. Ob die spektakulären Zaubertricks ihnen im "Wer weiß denn sowas?"-Studio weiterhelfen? Ein echtes Paarduell gibt es am Donnerstag: Die Schauspielerin Natalia Belitski gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin und spielte schon zahlreiche Fernseh-Rollen, u.a. in "Tatort" und "SOKO Leipzig". Ausnahmsweise tritt sie bei "Wer weiß denn sowas?" GEGEN ihren Verlobten Jürgen Vogel an, der als einer der wandelbarsten Schauspieler Deutschlands gilt. Als Lieblinge der legendären "Schwarzwaldklinik" sind beide unvergessen, auch wenn sie inzwischen in vielen anderen Rollen vor der Kamera standen: Die Schauspieler Christian Kohlund und Gaby Dohm spielen am Freitag an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton um den Sieg im Rate-Duell. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 16. bis 20. Dezember 2019 im Überblick: Montag, 16. Dezember - die Schauspieler Claus Wilcke und Anita Kupsch Dienstag, 17. Dezember - die Schauspiele Philipp Danne und Sanam Afrashteh Mittwoch, 18. Dezember - die Zauberbrüder Ehrlich Brothers Donnerstag, 19. Dezember - das Schauspieler-Paar Natalia Belitski und Jürgen Vogel Freitag, 20. Dezember - die Schauspieler Christian Kohlund und Gaby Dohm "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

