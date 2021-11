Evangelische Kirche im Rheinland

Hilfe im Hochwassergebiet: Mobile Teams von Diakonie und Kirche starten

Entsendungen mit NRW-Ministerpräsident und RLP-Staatssekretär a. D.

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Euskirchen (ots)

Die Folgen des Hochwassers am 14. und 15. Juli sind fatal: Ganze Ortschaften wurden zerstört, hunderttausende Menschen sind betroffen. Viele haben ihr Hab und Gut oder sogar einen geliebten Menschen verloren - der Bedarf an organisatorischer Hilfe und psychosozialer Unterstützung ist daher enorm. Die Diakonie Katastrophenhilfe, das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe und die Evangelische Kirche im Rheinland bieten gemeinschaftliche Hilfe an: Insgesamt neun mobile Teams unterstützen Betroffene ganz konkret vor Ort.

Die Mitarbeitenden helfen, finanzielle Förderungen zu beantragen und den Wiederaufbau anzugehen. Gleichzeitig unterstützen sie Betroffene, die oftmals traumatische Erfahrungen machen mussten, durch psychosoziale und seelsorgliche Begleitung. Die Teams werden finanziert aus den Spendenmitteln, die Diakonie und Evangelische Kirche nach der Unwetterkatastrophe erhalten haben.

Hiermit laden wir Sie zu gemeinsamen Presseterminen zur Vorstellung und Entsendung der mobilen Teams von Diakonie und Evangelischer Kirche ein:

In Rheinland-Pfalz:

Mittwoch, 17. November 2021, 10 - 11.30 Uhr, im Versammlungszelt der AHRche, Kalvarienberg 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wir freuen uns auf den Besuch von Innenstaatssekretär a. D. Günter Kern.

In Nordrhein-Westfalen:

Mittwoch, 17. November 2021, 13 - 14.30 Uhr, Evangelische Kirche, Kölner Straße 41, 53879 Euskirchen

Wir freuen uns auf den Besuch von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Die Termine beginnen jeweils mit einer kurzen Entsendungsfeier, anschließend gibt es ein Pressegespräch sowie eine Fotomöglichkeit mit Mitarbeitenden der mobilen Teams. Dabei stehen Ihnen jeweils als Gesprächspartnerinnen und -partner zur Verfügung: Christian Heine-Göttelmann (Vorstand Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe), Dr. Thorsten Latzel (Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland), Martin Keßler (Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe) sowie Mitarbeitende der mobilen Teams.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 16. November 2021, zum Pressetermin an.

Spendenkonto: DE79 3506 0190 1014 1550 20, KD Bank, Stichwort: Hochwasser-Hilfe

Original-Content von: Evangelische Kirche im Rheinland, übermittelt durch news aktuell