Rauchmelder retten Leben

Jugendliche engagieren sich für Brandschutz: Bundesweiter Wettbewerb prämiert beste Projekte

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Berlin (ots)

Erneut nahmen am Wettbewerb "120 Sekunden, um zu überleben" neben Schulen auch Jugendfeuerwehren teil.

Zum fünften Mal waren Jugendliche aus ganz Deutschland eingeladen, am Jugendwettbewerb "Was tun, wenn's brennt? 120 Sekunden, um zu überleben" teilzunehmen. Gesucht wurden kreative Projekte, die auf eindrucksvolle Weise vermitteln, wie wichtig das richtige Verhalten im Brandfall ist - und dieses Wissen möglichst weit verbreiten. Denn vielen Menschen ist nicht bewusst, dass im Ernstfall oft nur 120 Sekunden bleiben, um sich in Sicherheit zu bringen. Genau auf diese entscheidende Zeitspanne macht der bundesweite Jugendwettbewerb aufmerksam.

Ausgelobt wird der Wettbewerb vom Forum Brandrauchprävention e.V. im Rahmen seiner Aufklärungskampagne "120 Sekunden, um zu überleben!". Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro stiften wie bereits in den Vorjahren die Öffentlichen Versicherer. Sabine Krummenerl, Vorstandsmitglied der Provinzial Versicherung, fungiert als Schirmherrin des Wettbewerbs. Im Schuljahr 2025/2026 fand der Wettbewerb zum fünften Mal statt. Nun stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest.

10.000 Euro Preisgeld für Schulen und Jugendfeuerwehren

Die Preisverleihung an die Gewinner findet am 05. Mai 2026 bei der Integrierten Gesamtschule Kastellstraße in Wiesbaden (Hessen) statt. Claudia Groetschel von der Initiative "Rauchmelder retten Leben", Niko Bernhardt von der SV SparkassenVersicherung für die Gruppe der öffentlichen Versicherer Deutschlands und ein Vertreter des Ausschusses Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe von DFV & vfdb, werden der IGS Kastellstraße das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro für den verdienten ersten Platz überreichen. Den zweiten Platz und 2.000 Euro sicherte sich die Jugendfeuerwehr Dornstetten (Baden-Württemberg) mit dem Video "Was tun, wenn's brennt? Verhältst du dich richtig?". Platz Drei und 1.000 Euro gehen an die Berufsbildende Schule Technik 2 aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), die ein 120-Sekunden-Online-Quiz einreichte. Den mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis erhält das St.-Theresien-Gymnasium aus Ruppichteroth (NRW) mit Song und Video "Omi und Opi, passt gut auf Euch auf!".

Zur hochkarätigen Fachjury des Jugendwettbewerbs gehören:

Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes

Andreas Friese, Vorsitzender des Forum Brandrauchprävention

Frieder Kircher, Vorsitzender des Ausschusses Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe

Andreas Walburg, Pressesprecher des Landesinnungsverbandes für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen

Stefan Weber, Hauptabteilungsleiter FAS - Risk Engineering der Provinzial Versicherung

"Mit dem Jugendwettbewerb möchten wir junge Menschen dafür begeistern, sich kreativ mit dem Thema Brandschutz auseinanderzusetzen und lebenswichtiges Wissen weiterzugeben", erklärt Andreas Friese, Vorsitzender des Forum Brandrauchprävention e. V.. "Jugendliche erreichen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, Familien und Freundeskreise besonders authentisch. Das trägt dazu bei, das Bewusstsein für richtiges Verhalten im Brandfall in ihrer Stadt oder Gemeinde nachhaltig zu stärken."

"Beim Thema Brandschutz zählt im Ernstfall jede Sekunde. Deshalb ist es so wichtig, dass schon junge Menschen wissen, wie sie richtig reagieren", sagt Sabine Krummenerl von der Provinzial Versicherung, Schirmherrin des Wettbewerbs. "Die kreativen Projekte zeigen, wie wirkungsvoll Jugendliche diese Botschaft weitertragen können - und damit dazu beitragen, das Bewusstsein für Brandschutz und die entscheidenden 120 Sekunden zum Überleben in ihren Schulen, Familien und Gemeinden zu stärken."

"Ob Video, Aktion oder kreatives Projekt - jeder Beitrag hilft dabei, das Verständnis für Gefahren zu stärken und Menschen über richtiges Verhalten im Ernstfall zu informieren", sagt Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). "Deshalb sind für uns eigentlich alle Teilnehmenden Gewinner." Gleichzeitig bedankt er sich bei den Jugendlichen für ihr großes Engagement und die vielen ideenreichen Einreichungen, mit denen sie das wichtige Thema Brandschutz in ihre Schulen, Familien und Gemeinden tragen.

Den Gewinnerbeitrag finden Sie unter 120sek.de/igs-kastellstrasse

Alle Projekte: 120sek.de/beitraege-jugendwettbewerb-2025-2026/

Über "Rauchmelder retten Leben"

Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein. Geschäftsstelle ist die Agentur eobiont GmbH, die auch als Ansprechpartner zur Verfügung steht.

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