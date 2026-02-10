Rauchmelder retten Leben

Europäischer Tag des Notrufs 112 am 11.2. und Rauchmeldertag am Freitag, 13.2. mit einer klaren Botschaft

Berlin (ots)

Ein Europa - eine Nummer: 112 im Brandfall wählen

Zwei Aktionstage, eine Mission: Leben retten. Am 11. Februar erinnert der Europäische Tag des Notrufs an die lebenswichtige Nummer 112. Sie gilt überall in Europa. Nur zwei Tage später, am Freitag, den 13. Februar 2026, folgt der erste Rauchmeldertag des Jahres. Die Initiative "Rauchmelder retten Leben" verbindet beide Anlässe mit einer klaren Botschaft: Rauchmelder und richtiges Verhalten im Brandfall retten Leben.

Bei Bränden ist in der Regel nicht das Feuer die größte Gefahr, sondern der Rauch. Bereits drei Atemzüge giftigen Brandrauchs können tödlich sein. Wer im Ernstfall falsch reagiert - etwa durch riskante Rettungsversuche - bringt sich und andere schnell in Lebensgefahr.

Die wichtigsten Regeln im Brandfall

Wenn ein Rauchmelder bei einem Brand Alarm schlägt, gilt:

Ruhe bewahren und Mobiltelefon mitnehmen! Rettungsweg prüfen: ist der Fluchtweg verraucht? Dann nicht hinauslaufen, sondern Tür schließen, die Feuerwehr unter 112 anrufen und an Fenster/Balkon bemerkbar machen. Ist der Fluchtweg frei: Zimmer- bzw. Wohnungstür hinter sich schließen und über das Treppenhaus ins Freie flüchten - dabei niemals den Aufzug nutzen. Die 112 anrufen, sobald Sie in Sicherheit sind.

Besonders wichtig: Keine riskanten Löschversuche und keine Rückkehr in die Wohnung, um Wertgegenstände zu holen.

"Viele unterschätzen, wie schnell der Rauch lebensgefährlich wird. Wenn der Rauchmelder warnt, bleiben einem nur 120 Sekunden. Wer dann weiß, was zu tun ist, erhöht die Überlebenschancen entscheidend", erklärt Andreas Friese, Vorsitzender des Forum Brandrauchprävention e.V.

"120 Sekunden Escape": Spielerisch lernen, richtig zu reagieren

Um Brandschutzwissen praxisnah zu vermitteln, setzt die Initiative auf das beliebte "120 Sekunden Escape"-Spiel. Das Prinzip: In einer simulierten Gefahrensituation müssen Nutzerinnen und Nutzer innerhalb von 120 Sekunden Entscheidungen treffen - am Ende steht konsequent der richtige Schritt: Notruf 112 wählen.

Zum Spiel und Verhaltenstipps im Brandfall:

https://www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/

Weitere Rauchmeldertage sind in diesem Jahr am 13. März und am 13. November 2026.

Über "Rauchmelder retten Leben"

Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein.

