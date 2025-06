Rauchmelder retten Leben

25 Jahre "Rauchmelder retten Leben" - Rauchmeldertag am Freitag, den 13. Juni 2025 thematisiert Nachholbedarf bei Wohneigentümern

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Seit 25 Jahren klärt die Initiative "Rauchmelder retten Leben" erfolgreich über die lebensrettende Wirkung von Rauchwarnmeldern auf und hat viel erreicht: Die Rauchmelderpflicht wurde in allen 16 Bundesländern eingeführt - ein Meilenstein für den vorbeugenden Brandschutz in Deutschland, und die Akzeptanz in der Bevölkerung ist hoch. Doch es besteht weiter Handlungsbedarf: Vor allem Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum bleiben beim Brandschutz deutlich hinter Mietern zurück. Der Rauchmeldertag 2025 nimmt diese Zielgruppe in den Fokus.

Rauchmeldertag 2025 appelliert an Wohneigentümer

Der diesjährige Rauchmeldertag am Freitag, den 13. Juni 2025 steht unter dem Motto "25 Jahre Aufklärungsarbeit - Eigentümer trotz Rauchmelderpflicht noch unterversorgt". Laut aktueller Innofact-Studie verfügen rund 92 Prozent der Mieter über Rauchmelder, bei Eigentümern in selbstgenutztem Wohnraum liegt die Ausstattung dagegen lediglich bei rund 77 Prozent. Viele Eigentümer unterschätzen das Risiko oder glauben fälschlicherweise, dass gesetzliche Vorschriften sie nicht betreffen. "Wer auf Rauchmelder verzichtet, setzt sich und seine Familie einem vermeidbaren Risiko aus. Die größte Gefahr im Brandfall ist nicht das Feuer, sondern der Rauch. Und der macht keinen Unterschied, ob jemand Eigentümer oder Mieter ist", sagt Christian Rudolph, Vorstandsvorsitzender des Forums Brandrauchprävention e.V.. Die Initiative ruft Hausbesitzer dazu auf, die Ausstattung ihrer Wohnräume zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Unterstützung bieten die Website www.rauchmelder-lebensretter.de mit ausführlichen Informationen und Checklisten sowie die Beratung durch Fachfirmen. (https://www.rauchmelder-lebensretter.de/fachfirmen-fuer-rauchmelder/)

Feuerwehren und Schornsteinfeger: Verlässliche Partner seit 25 Jahren

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 unterstützen Feuerwehren und das Schornsteinfegerhandwerk die Initiative "Rauchmelder retten Leben" mit unermüdlichem Einsatz. Gemeinsam tragen sie die lebenswichtige Botschaft in die Haushalte. "Gerade in den Anfangsjahren war die Unterstützung der Feuerwehren und Schornsteinfeger entscheidend, um das Thema Rauchwarnmelder bekannt zu machen", sagt Rudolph. "Bis heute sind sie unverzichtbare Multiplikatoren."

Herman Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, erklärt: "Wir erleben immer wieder tragische Fälle, bei denen Rauchmelder Leben hätten retten können. Ein funktionierender Rauchmelder an der Decke verschafft im Ernstfall entscheidende Zeit zur Flucht - Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Was viele nicht wissen: Im Brandfall bleiben nur 120 Sekunden, um zu überleben."

Hintergrund: Rauchmelderpflicht in Deutschland

In allen Bundesländern gilt mittlerweile eine gesetzliche Pflicht zur Ausstattung von Wohnräumen mit Rauchwarnmeldern - sowohl in Neu- als auch Bestandsbauten. Für die Installation ist immer der Eigentümer verantwortlich.

Mehr Informationen zur Rauchmelderpflicht und zur Initiative "Rauchmelder retten Leben" unter: https://www.rauchmelder-lebensretter.de/

Original-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell