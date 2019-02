InterSystems GmbH

Interoperable, datenintensive Anwendungen für das Gesundheitswesen noch schneller entwickeln

InterSystems IRIS for Health ist ab sofort auf AWS, Google Cloud und Microsoft Azure verfügbar

Cambridge, Mass./Darmstadt (ots)

InterSystems, ein global führender Anbieter von IT-Plattformen für Anwendungen im Gesundheitswesen, in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung, gibt bekannt, dass die Datenplattform InterSystems IRIS for Health[TM] ab sofort über Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure bezogen werden kann. Entwickler können somit datenintensive Anwendungen im Gesundheitswesen noch schneller erstellen und besser skalieren.

"Indem wir Entwicklern die Freiheit geben, InterSystems IRIS for Health in der Cloud ihrer Wahl bereitzustellen, beschleunigen wir den Wertschöpfungsprozess", so Carlos Nogueira, General Manager für die InterSystems IRIS Data Platform. "Dank der flexiblen Bereitstellung der leistungsstarken InterSystems IRIS for Health Plattform über Amazon, Microsoft und Google ermöglichen wir es Entwicklern, die Gesundheitssysteme von heute mit den Technologien von morgen zu kombinieren und so die nächste Generation an Lösungen für das Gesundheitswesen auf den Weg zu bringen."

Mit InterSystems IRIS for Health können Gesundheitsorganisationen auch Datenanalysen und Transaktionsverarbeitung mit nativer Interoperabilität für sämtliche Datentypen kombinieren. Weltweit werden mehr als eine halbe Milliarde Patientenakten mithilfe von Lösungen verwaltet, die auf Technologie von InterSystems basieren. Labore, die InterSystems einsetzen, verarbeiten knapp die Hälfte aller Proben, die in den USA pro Tag anfallen. Mit der Fähigkeit, bei Bedarf rasch zu skalieren und sowohl heterogene Daten als auch Fast Data zu verarbeiten, beschleunigt InterSystems IRIS for Health Entwicklungszyklen. So werden die spezifischen Datenanforderungen moderner Gesundheitsorganisationen erfüllt, gleichzeitig können Software Developer in noch kürzerer Zeit datengetriebene Anwendungen für das Gesundheitswesen erstellen.

Leistungsmerkmale von InterSystems IRIS for Health sind:

- ein erweiterbares FHIR Repository und umfassende REST-APIs, die die Grundlage für die Entwicklung moderner Anwendungen bilden. - Unterstützung des Datenaustausches über ein normalisiertes Nachrichtenmodell für Gesundheitsdaten durch vordefinierte erweiterbare Transformationen zwischen allen gängigen Standard- und Legacy-Datenrepräsentationen. - zertifizierte Interoperabilität und verbesserte Workflows im Gesundheitswesen: umfassende Unterstützung für IHE-Profile sowie alle wichtigen Standards und Protokolle (FHIR, HL7 V2, u.v.m.).

"Die digitale Transformation hat auch das Gesundheitswesen erreicht. Und, ihr Hauptantrieb sind Daten", so Don Woodlock, Vice President von InterSystems HealthShare®. "Derart radikale Veränderungen erfordern eine solide Grundlage für den Umgang mit dem enormen Datenbedarf im modernen Gesundheitswesen. InterSystems IRIS for Health unterstützt Organisationen dabei, die Transformation zu bewältigen. Die Plattform bietet Datenmanagement, Interoperabilität, Transaktionsverarbeitung und Analysefähigkeiten."

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte: https://www.intersystems.com/de/produkte/intersystems-iris-for-health/

Über InterSystems

InterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigsten IT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in der öffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, in denen viel auf dem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM. Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mit Niederlassungen rund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts (USA). Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von Millionen Menschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter InterSystems.de

