InterSystems als Gartner Peer Insights Customers' Choice für Operational Database Management Systems ausgezeichnet

InterSystems, ein global führender Anbieter von IT-Plattformen für Anwendungen im Gesundheitswesen, im Finanzsektor und in der öffentlichen Verwaltung, wurde als Gartner Peer Insights Customers' Choice für Operational Database Management Systems (ODBMS) für den Januar 2019 ausgezeichnet.

Gartner Peer Insights Customers' Choice analysiert mehr als 100.000 Rezensionen aus über 300 Märkten, die auf Gartner Peer Insights veröffentlicht wurden. Die Rezensionen basieren auf den direkten Erfahrungen von Anwendern beim Einkauf, der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung. In Märkten, in denen ein ausreichend großer Datenbestand zur Verfügung steht, zeichnet Gartner Peer Insights Anbieter aus, die im Rahmen des Customers' Choice-Rankings von ihren Kunden am höchsten bewertet wurden.

Über InterSystems sind auf der Peer Insights-Website knapp 90 verifizierte Reviews mit einem durchschnittlichen Rating von 4,7 von 5,0 Sternen dokumentiert. Somit wird InterSystems zum Stichtag am 14. Januar 2019 höher bewertet als jedes andere Unternehmen im Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Solutions. Im vergangenen Jahr hat InterSystems die InterSystems IRIS Data Platform, eine ganzheitliche Datenplattform, die Datenanalysen mit Transaktionsverarbeitung kombiniert und native Unterstützung für alle Arten von Daten bietet, am Markt eingeführt.

Damit Kunden komfortabel auf ihre gesamten Datenbestände zugreifen und ihre Daten besser analysieren können, nutzt InterSystems IRIS Data Platform die Datenbank InterSystems Caché als bewährte Grundlage. InterSystems Caché wird von sechs der zehn größten Investmentgesellschaften der Welt sowie diversen innovativen Organisationen aus dem Gesundheitswesen, dem Handel und vielen weiteren Branchen eingesetzt. InterSystems IRIS bietet die Möglichkeit, im Bedarfsfall unverzüglich zu skalieren und sowohl heterogene als auch Fast Data zu verarbeiten. So können Entwicklungsprozesse beschleunigt und die hohen Datenanforderungen digitaler Unternehmen erfüllt werden.

"Die wirkliche Bewährungsprobe für jede Technologie ist die Benutzererfahrung. Unserer Ansicht nach ist die Würdigung durch Gartner Peer Insights ein Beleg dafür, dass wir unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Datenstrategien effektiv unterstützen", so Carlos Nogueira, General Manager of Data Platform Initiatives, InterSystems. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden eine Datenplattform zu bieten, die ihre jeweiligen Anforderungen erfüllt und werden auf diesem Feedback aufbauend auch in Zukunft innovative Angebote auf den Markt bringen."

Gartner Peer Insights Customers' Choice ist eine Auszeichnung für Anbieter von Operational Database Management Systems. Sie basiert auf Rezensionen verifizierter Endanwender und bezieht dabei sowohl die Anzahl der Rezensionen als auch die Gesamtbewertung der Benutzer mit ein. Bei der Ermittlung der Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit wendet Gartner besonders strenge Kriterien an, um eine zutreffende Bewertung zu garantieren.

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Operational Database Management Solutions, Merv Adrian, Donald Feinberg und Nick Heudecker, 22. Oktober 2018

Über Peer Insights:

Peer Insights ist eine Onlineplattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Experten und Technologieentscheidern verfasst und gelesen werden. Sie möchte IT-Führungskräften helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen, und Technologieanbieter dabei unterstützen, ihre Lösungen auf Basis von objektivem, unvoreingenommenem Feedback ihrer Kunden zu verbessern. Gartner Peer Insights umfasst mehr als 100.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 300 Märkten. Weitere Informationen gibt es unter www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights Customers' Choice beruht auf den Meinungen einzelner Endanwender, deren Rezensionen, Bewertungen und Daten anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet werden; die Meinungen geben nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern wieder und werden von diesen auch nicht gebilligt. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet wurden. Gartner-Publikationen geben die Einschätzung des Marktforschungsbereichs von Gartner wieder. Ihre Inhalte sollten nicht als Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmäßigkeit der untersuchten Produkte und Dienstleistungen.

Über InterSystems

InterSystems ist die treibende Kraft hinter den wichtigsten IT-Anwendungen der Welt. Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor, in der öffentlichen Verwaltung und in vielen anderen Bereichen, wo viel auf dem Spiel steht, ist InterSystems the power behind what mattersTM. Das 1978 gegründete, privat gehaltene Unternehmen mit Niederlassungen rund um den Globus hat seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts (USA). Die Softwareprodukte von InterSystems werden tagtäglich von Millionen Menschen in über 80 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter InterSystems.com/de/.

