maxdome

Eine Familie,die Kopf steht , ein mysteriöser Mord und eine Verfolgungsjagd über einen ganzen Kontinent - das sind die Neustarts im Mai bei maxdome

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Was ist wohl das Schlimmste, das einer streng gläubigen katholischen Familie passieren kann? Die Eltern lassen sich scheiden, einer der Söhne beichtet seine Magersucht, der andere hat sein Coming-Out und als ob das noch nicht genug wäre, stellt die Tochter auch noch ihren Glauben in Frage. Was zunächst wie der Weltuntergang wirkt, wird jedoch zur Chance auf einen Neuanfang für die irische Familie. Staffel eins und zwei der US-Sitcom "The Real O'Neals" mit "Mad Men"-Star Jay R. Ferguson ist ab 24. Mai im maxdome Monatspaket.

"Wer hat Rosie Larsen getötet?" Diese Frage wühlt nicht nur das Team um die ermittelnde Kommissarin Linden, sondern ganz Seattle auf. Denn auch einer der Kandidaten um das Bürgeramt, in dessen Auto die Schülerin gefunden wurde, gerät in das Visier der Polizei. Schnell wird klar, dass dieser Fall nicht so einfach aufgeklärt werden kann, denn bei ihren Ermittlungen stößt Sarah Linden auf einen immer tiefer werdenden Sumpf aus Lügen und Korruption. Alle vier Staffeln der Krimiserie "The Killing" sind ab ersten Mai bei maxdome verfügbar.

Bevor er sich in den Ruhestand begibt, soll es noch einen letzten großen Coup geben: Zumindest wenn es nach dem Meisterdieb Zhang Dan geht, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Das Objekt der Begierde ist ein berühmtes Kollier, dessen Einzelteile jedoch in ganz Europa verstreut sind. Doch das will der französische Polizist Pierre verhindern, der auch schon an seiner ersten Verhaftung beteiligt war. Was folgt, ist eine nervenaufreibende Hetzjagd quer über den Kontinent. Den Actionfilm mit Jean Reno und Andy Lau gibt es ab 13. Mai bei maxdome.

Weitere Highlights zum Leihen und Kaufen im maxdome Store sind das Transformers Spin-Off "Bumblebee" von Regisseur Travis Knight, "Glass" - die Fortsetzung des Psychothrillers "Split", sowie das Drama "Im Hier und Jetzt - Der beste Tag meines Lebens" mit "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker.

Die Neustarts im maxdome Monatspaket:

Serien:

The Killing, Staffel 1-4, ab 01.05.2019 Profiling Paris Staffel 9, 30.04.2019 Scrubs Staffel 1-9, ab 10.05.2019 The Real O'Neals, Staffel 1-2, ab 24.05.2019

Filme:

Railroad Tigers, ab 01.05.2019 Shock Wave, ab 01.05.2019 Gänsehaut, ab 04.05.2019 Der Kaufhaus Cop 2, ab 04.05.2019 The Adventurers, ab 13.05.2019 The Whiskey Bandit - Allein gegen das Gesetz, ab 13.05.2019 Erschütternde Wahrheit, ab 18.05.2019

Die Neustarts im maxdome Store:

Filme:

Im Hier und Jetzt: Der beste Tag meines Lebens, zum Leihen und Kaufen ab 02.05.2019 Bumblebee, zum Leihen ab 02.05.2019, zum Kaufen bereits ab 18.04.2019 Sorry To Bother You, zum Leihen und Kaufen ab 05.05.2019 Maria Stuart, Königin von Schottland, zum Leihen und Kaufen ab 17.05.2019 Glass, zum Leihen ab 17.05.2019, zum Kaufen ab 23.05.2019 Damsel, zum Leihen und Kaufen ab 23.05.2019 Plötzlich Familie, zum Leihen ab 30.05.2019, zum Kaufen ab 06.06.2019 Three Identical Strangers, zum Leihen und Kaufen ab 27.05.2019

Pressekontakt maxdome:

Vanessa Frodl Vanessa.Frodl@7.tv.de Tel.: +49 89 943 940 145

Ann-Christin Brandt

Ann-Christin.Brandt@7-tv.de Tel.: +49 89 943 940 135

Original-Content von: maxdome, übermittelt durch news aktuell