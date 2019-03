maxdome

Männerfreundschaften, Flüchtlinge aus der Zukunft und eine Alien-Invasion: Das sind die Neustarts im April bei maxdome

Als Jay Baruchel seinen Kumpel Seth Rogen in L.A. besucht, plant dieser nur ein entspanntes Wochenende in Unterwäsche mit Videospielen und Gras auf dem Sofa. Damit ist es jedoch schnell vorbei, als die Beiden zu einer Party auf James Francos neuen Anwesen eingeladen werden. Und dann bricht während der Feier mit jeder Menge Alkohol, Drogen und abgehobenen Hollywoodstars über LA die Apokalypse herein. Einige der Partygäste verbarrikadiert sich im Haus, unter ihnen auch Seth, Jay und James. Während draußen die Welt untergeht, droht auch die Situation im Haus dank schwindender Essens- und Drogenvorräte zu eskalieren. So sehen sich die Freunde irgendwann dazu gezwungen, ihren Bunker zu verlassen und sich ihrem Schicksal zu stellen. Die Weltuntergangssatire "Das ist das Ende" gibt es ab 1. April bei maxdome zu sehen.

Über Nacht stranden 500 Menschen an der amerikanischen Kleinstadt Port Canaan - unter ihnen nur 47 Überlebende. Sie geben an, aus der Zukunft zu kommen und vor einem Krieg geflüchtet zu sein, der erst in über 150 Jahren stattfindet. Die Flüchtlinge seien mit der Hoffnung auf ein besseres Leben zurück in die Vergangenheit gereist. Denn in der Zukunft hat eine neues Spezies die Macht an sich gerissen und die Menschen unterjocht. Die futuristische Dramaserie "The Crossing" ist ab 19. April im maxdome Monatspaket verfügbar.

Mit der ersten Welle kam die Dunkelheit. Die zweite Welle zerstörte mit Erdbeben und Tsunamis sämtliche Küstenregionen. Die dritte Welle brachte einen tödlichen Virus. Die vierte Welle machte klar, dass die Angreifer auch in menschlicher Gestalt auftreten können - und eine fünfte und letzte Angriffswelle apokalyptischen Ausmaßes steht kurz bevor. Wie viele andere, hat auch die 16-jährige Cassie aufgrund der Angriffe fast alles verloren. Zudem wurde ihr Bruder auf der gemeinsamen Suche nach Schutz vor der fünften Angriffswelle vom Militär verschleppt. Wütend macht sich Cassie auf die Suche nach ihm, wird dabei aber angeschossen und von dem mysteriösen Evan Walker gerettet. Trotz ihrem Vorsatz "vertraue niemandem", geht sie das Risiko ein und nimmt die Hilfe des Fremden an. Die Verfilmung des Bestsellers "Die 5. Welle" von Rick Yancey ist ab 14. April bei maxdome abrufbar.

Die Neustarts im maxdome Store zum Leihen und Kaufen sind die finale Staffel der preisgekrönten Fantasy-Serie "Game of Thrones," "Nur ein kleiner Gefallen" mit "Gossip Girl"-Star Blake Lively und der oscarnominierte deutsche Spielfilm "Werk ohne Autor".

Die Neustarts im April im maxdome Monatspaket: Serien: Futurama, Staffel 6-10, ab 01.04.2019 Body of Proof, Staffel 1-3, ab 05.04.2019 The Crossing, Staffel 1, ab 19.04.2019 MacGyver, Staffel 3, ab 23.04.2019

Filme:

Das ist das Ende, ab 01.04.2019 Die 5. Welle, ab 14.04.2019 Pay Day, ab 15.04.2019 Im Auge des Wolfes, ab 15.04.2019 Sieben Minuten nach Mitternacht, ab 19.04.2019

Die Neustarts im maxdome Store:

Serien: Game of Thrones, Staffel 8, zum Kaufen ab 16.04.2019 High Maintenance, Staffel 3, zum Kaufen ab 25.04.2019 Filme: The Little Stranger, zum Leihen und Kaufen ab 01.04.2019 Little Italy, zum Leihen ab 25.03.2019, zum Kaufen bereits ab 25.04.3019 Nur ein kleiner Gefallen, zum Leihen ab 04.04.2019, zum Kaufen bereits ab 21.03.2019 Der Vorname, zum Leihen ab 04.04.2019, zum Kaufen bereits ab 28.03.2019 Upgrade, zum Leihen ab 11.04.2019, zum Kaufen bereits ab 28.03.2019 Wuff, zum Leihen ab 05.04.2019, zum Kaufen bereits ab 29.03.2019 Touch Me Not, zum Leihen ab 05.04.2019, zum Kaufen bereits ab 03.04.2019 Nanouk, zum Leihen ab 11.04.2019, zum Kaufen bereits ab 02.04.2019 Bernie der Delfin, zum Leihen ab 11.04.2019, zum Kaufen bereits ab 04.04.2019 The Little Hours - Stoßgebete und andere Todsünden, zum Leihen ab 11.04.2019, zum Kaufen bereits ab 04.04.2019 Close - Dem Feind zu nah, zum Leihen ab 11.04.2019, zum Kaufen bereits ab 04.04.2019 Werk ohne Autor, zum Leihen und Kaufen ab 04.04.2019 Suspiria, zum Leihen und Kaufen ab 04.04.2019 Kühn hat zu tun, zum Leihen und Kaufen ab 05.04.2019 Suche Mitbewohner, biete Familie, zum Leihen und Kaufen ab 05.04.2019 Hotel mit Herz, zum Leihen und Kaufen ab 05.04.2019 Mega Time Squad, zum Leihen und Kaufen ab 05.04.2019 The New Romantic, zum Leihen und Kaufen ab 05.04.2019 The Oath, zum Leihen ab 05.04.2019, zum Kaufen ab 01.07.2019 Der Trafikant, zum Leihen ab 10.04.2019, zum Kaufen bereits ab 02.04.2019 Justice League vs. The Fatal Five, zum Leihen ab 16.04.2019, zum Kaufen bereits ab 02.04.2019 Der Exorzismus der Tracy Crowell, zum Leihen und Kaufen ab 11.04.2019 Mermaid's Song, zum Leihen und Kaufen ab 11.04.2019 Cobain, zum Leihen ab 12.04.2019, zum Kaufen bereits ab 11.04.2019 Climax, zum Leihen ab 12.04.2019, zum Kaufen bereits ab 08.04.2019 Wut, zum Leihen und Kaufen ab 12.04.2019 Mid90s, zum Leihen und Kaufen ab 12.04.2019 Das deutsche Kettensägen Massaker, zum Leihen und Kaufen ab 12.04.2019 Spider-Man: A New Universe, zum Leihen ab 18.04.2019, zum Kaufen bereits ab 11.04.2019 Central Park - Massaker in New York, zum Leihen ab 18.04.2019, zum Kaufen bereits ab 12.04.2019 Mary Poppins' Rückkehr, zum Leihen und Kaufen ab 18.04.2019 Bumblebee, zum Leihen ab 02.05.2019, zum Kaufen ab 18.04.2019

