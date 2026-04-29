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Jetzt als Konzertort bewerben: WDR Funkhausorchester kommt in den Kreis Lippe

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Köln (ots)

Mit dem Projekt „Deine Region – dein Orchester!“ bringt das WDR Funkhausorchester Musik direkt zu den Menschen vor Ort. Vom 9. bis 15. November sind die Musikerinnen und Musiker in flexiblen Besetzungen im gesamten Kreis Lippe unterwegs. Wo genau, bestimmen die Menschen des Kreises selbst: Über die Bewerbung auf einer vom WDR eigens hierfür eingerichteten Webseite.

Mit über 50 Konzerten entsteht ein musikalisches Netzwerk, das weit über klassische Konzertformate hinausgeht: Vom Schulformat „WDR Musik-Battle“ über Mitmachkonzerte für Kitas, Konzerte für Seniorinnen und Senioren sowie After-Work-Angebote bis hin zu Masterclasses, bei denen Musikerinnen und Musiker des Orchesters mit Laienensembles und Schulbands vor Ort proben und arbeiten.

„Mir ist wichtig, dass Musik nicht nur im Konzertsaal stattfindet, sondern dort, wo Menschen sind“, sagt Chefdirigent David Brophy. „In Irland habe ich erlebt, wie stark solche Tourneen wirken können – sie schaffen Nähe, bringen Menschen zusammen und machen Musik zu einem verbindenden Erlebnis.“

Ein Orchester für alle – vielseitig, flexibel, vor Ort

Ziel des Projekts ist es, Musik für alle Generationen unmittelbar erlebbar zu machen. Damit stärkt der WDR den direkten Austausch mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen und bringt kulturelle Angebote gezielt auch in die Fläche.

Das WDR Funkhausorchester steht für musikalische Vielfalt und kreative Konzertformate. Unter der Leitung von David Brophy und gemeinsam mit erstem Gastdirigenten Enrico Delamboye bringt das Orchester seine gesamte Bandbreite in die Region – von Filmmusik über Klassik bis hin zu Pop, Rock und Retro.

Zwei große Abschlusskonzerte in Lemgo

Während von Montag bis Freitag Konzerte und interaktive Formate im direkten Umfeld der Menschen im Mittelpunkt stehen, bildet am Wochenende die PHOENIX CONTACT arena in Lemgo den zentralen Veranstaltungsort. Dort finden die Abschlusskonzerte statt: „Ganz großes Kino“ (Filmmusik) am Samstagabend sowie „Tanz mal mit der Maus“ für Familien am Sonntag.

Die Angebote sind mit Ausnahme der Abschlusskonzerte in Lemgo kostenfrei zugänglich.

Anmeldung ab sofort möglich

Einrichtungen, Unternehmen und Vereine im Kreis Lippe können sich ab sofort als Konzertort bewerben. Die Teilnahmevoraussetzungen und das Online-Bewerbungsformular sind abrufbar unter: kurz.wdr.de/wfo-owl.

Der WDR setzt das Projekt in Kooperation mit dem Kreis Lippe und der Lippe Tourismus & Marketing GmbH um.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

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