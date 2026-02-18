ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Neuer Kurs in der deutschen Außenpolitik?

Bundeskanzler Friedrich Merz markiert einen neuen Kurs in der deutschen Außenpolitik. Mehr Realismus und mehr Unabhängigkeit. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz schickte er deutliche Worte nicht nur in Richtung Washington. Gut gebrüllt Löwe – doch wie viel Stärke steckt dahinter? Reicht das neue Selbstbewusstsein oder verstört es eher die europäischen Partner? "Ohne Trump gegen Putin – ist Deutschland stark genug?" lautet am Donnerstag, 19. Februar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Wer zahlt für die Ukraine Hilfen und die dort dringend benötigten Waffen? Woher kommen die Milliarden für Europas Aufrüstung? Wie teuer wird mehr Unabhängigkeit von den USA?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundesaußenminister Johann Wadephul, Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, Manfred Weber (CSU), Fraktions- und Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub, die deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weisband und CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

