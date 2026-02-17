ZDF

ZDF entschuldigt sich für Fehler im "heute journal"

Mainz (ots)

Das ZDF hat am Sonntagabend im "heute journal" über Abschiebungen von Minderjährigen durch die ICE-Behörde in den USA berichtet. Dabei sind dem ZDF Fehler unterlaufen, für die sich der Sender entschuldigt.

Im Beitrag wurde an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Netz verwendet, das Kinder zeigt, die sich an ihre Mutter klammern. Diese Sequenz hätte nach den Regeln des ZDF ohne Kennzeichnung und ohne Einordnung so nicht verwendet werden dürfen. Eine weitere Sequenz, in der ein Kind abgeführt wird, ist zwar real, stammt aber aus einem anderen Kontext aus dem Jahr 2022.

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Aktualität: "Wir entschuldigen uns in aller Form für diese Fehler. Der Beitrag entspricht nicht unseren Standards und hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen. Wir haben ihn deshalb von allen Plattformen entfernt und werden auf ZDFheute sowie an gleicher Stelle im 'heute journal' heute Abend korrigierend berichten."

