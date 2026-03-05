WDR Westdeutscher Rundfunk

„Türen auf mit der Maus" 2026 - Jetzt kleine Wunder möglich machen

Am 3. Oktober 2026 heißt es wieder: Türen auf mit der Maus! Bereits zum 15. Mal öffnen sich Türen, die Kindern sonst verschlossen bleiben. Der bundesweite Aktionstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kleine Wunder“. Zum Staunen, Fragen, Ausprobieren und Entdecken sucht das Maus-Team engagierte Veranstalter:innen, die am 3. Oktober ihre Türen öffnen und Einblicke ermöglichen.

Ab dem 7. März 2026 können alle Interessierten dem bundesweiten Aufruf folgen und sich für die Mitmachaktion bewerben. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden sich unter: www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/

Was für Erwachsene selbstverständlich ist, wirkt auf Kinder wie Magie

Wenn Kinder verstehen, wie etwas funktioniert, entsteht etwas Besonderes – manchmal sogar ein kleines Wunder: ein Handgriff, der etwas in Bewegung setzt, ein Prozess, der Unsichtbares sichtbar macht, oder ein Beruf, der plötzlich ganz nah und greifbar wird. Am Aktionstag liegen diese Wunder oft direkt vor der Haustür: in der eigenen Stadt, im Viertel, in der Nachbarschaft, in unserer Heimat.

Orte, an denen sonst gearbeitet, geforscht, geplant oder produziert wird, werden an diesem Tag zu Entdeckungsorten. Unternehmen, Vereine, Werkstätten, Labore, Ateliers, soziale Einrichtungen und viele mehr können Kindern besondere Einblicke ermöglichen.

Ob Führung, Mitmachstation, Werkstattbesuch oder kreative Aktion – gefragt sind Ideen, die zeigen: Was entsteht durch viele Hände, durch Wissen oder durch Neugier? Welche kleinen Wunder passieren hier jeden Tag?

Dass die Veranstaltenden mindestens genauso viel Freude daran haben wie die Kinder, zeigt der Blick auf das vergangene Jahr: Bundesweit öffneten sich unter dem Motto „Spielzeit“ an über 850 Orten Türen – so viele wie noch nie.

Für den 8-jährigen Elias wurde dabei sogar ein ganz persönliches Wunder wahr. Als Gewinner der Verlosung des letzten Jahres besuchte ihn die Maus gemeinsam mit Moderator André Gatzke in seiner Heimat Oer-Erkenschwick. Zu sehen ist der Beitrag am 8. März 2026 um 9.30 Uhr in der „Sendung mit der Maus“ im Ersten und um 11:30 Uhr bei KiKA.

