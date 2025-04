Territoriales Führungskommando der Bundeswehr

German Heron TP Drohne der Luftwaffe bei NATO-Aktivität Baltic Sentry im Ersteinsatz

Berlin (ots)

Bei der NATO-Aktivität Baltic Sentry hat die German Heron TP ihren ersten Einsatz. Zur Abschreckung potentieller Saboteure und um die kritische Unterwasserinfrastruktur der NATO-Staaten zu schützen, unterstützt sie bei der Überwachung der Küstengewässer der Ostsee. Ihre Aufklärungsergebnisse stellt sie der NATO-Führung in Echtzeit zur Verfügung.

Baltic Sentry 2025 gehört zu den Maßnahmen erhöhter Wachsamkeit (enhanced Vigilance Activities) an der Nord- und Ostflanke des Bündnisses. Dabei soll die kritische Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee, wie Datenkabel oder Pipelines, geschützt werden. Hierzu wird die militärische Präsenz der NATO in der Ostsee erhöht. Ziel ist es, mögliche Aggressoren vor künftigen Sabotageakten abzuschrecken und verdächtige Aktivitäten aufzuklären. Als zuverlässiger und belastbarer Bündnispartner beteiligt sich auch Deutschland an Baltic Sentry. Die operative Planung und Koordination des deutschen Beitrags erfolgt im Operativen Führungskommando der Bundeswehr.

"Mit Baltic Sentry 2025 reagiert die NATO auf die gestiegene Zahl von beschädigten Datenkabeln und Pipelines in der Ostsee, hinter denen Sabotageakte vermutet werden. Wir sind äußerst wachsam", verdeutlicht Generalleutnant Alexander Sollfrank, Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr, den Zweck der Mission.

Erst im Mai 2024 eingeführt, hat die unbewaffnete Aufklärungs- und Überwachungsdrohne German Heron TP ihre ersten Meilensteine zur vollwertigen Nutzung erreicht.

Sie fliegt im für militärische Zwecke gesperrten Luftraum und nutzt im Demonstrationsflugbetrieb zusätzlich den zivilen Luftraum über Deutschland und der Nord- bzw. Ostsee.

Der Wechsel von Testflügen hin zur Integration in den multinationalen Aufklärungsverbund gelang zügig. "Wir müssen mit allen unseren Systemen innerhalb kürzester Zeit einsatz- und auch anschlussfähig an unsere Bündnispartner sein", stellt Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, fest. "Dass uns das nun auch mit einer unbemannten Trägerplattform gelungen ist, zeigt nicht nur unseren Willen, sondern auch unsere Fähigkeit, neue und moderne Waffensysteme schnell und effektiv in den Einsatz zu bringen."

