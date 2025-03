Territoriales Führungskommando der Bundeswehr

Militärkonvois auf Straßen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs

Berlin (ots)

Militärkonvois fahren ab dem 24. März 2025 durch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Mit der Fahrt beginnt eine Übung vom 24.03.2025 - 25.04.2025 mit belgischen, deutschen und niederländischen Kräften, die im Wesentlichen im Norden Sachsen-Anhalts stattfindet. Der Abfahrtsort des Konvois ist in den niedersächsischen Standorten Neustadt am Rübenberge und Nienburg. Zielort ist das nördliche Sachsen-Anhalt im Raum Altmark, Stendal und Klietz. Dort finden die Übungen vornehmlich auf Übungsplätzen, aber auch teilweise im freien Gelände statt

In Sachsen-Anhalt werden in folgenden Landkreisen und kreisfreien Städte übende Truppe auftreten:

Burgenlandkreis, Altmarkkreis-Salzwedel, Stendal, Jerichower Land, Magdeburg, Salzlandkreis

An der gesamten Übung sind niederländische und belgische Soldatinnen und Soldaten sowie Soldatinnen und Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 beteiligt. Der Konvoi aus mehreren Fahrzeugen teilt sich in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf. Die Fahrtstrecke führt überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen.

Informationen zur genauen Fahrtstrecke und zu möglichen Zwischenhalten können aus Gründen der militärischen Sicherheit im Vorfeld nicht gegeben werden.

Aufgrund des stärkeren militärischen Verkehrsaufkommens auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen den Standorten Nienburg und Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen dem Truppenübungsplatz Klietz und dem Gefechtsübungszentrum Heer in Sachsen-Anhalt werden Verkehrsteilnehmende um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Dabei sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen eingehalten werden. Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden.

Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Militärische Übungen sind notwendig und dienen der Truppe zur Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten sowie der Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Nur so können wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und unserer Bündnispartner sicherstellen. Das gilt für die Bundeswehr, aber auch wie in diesem Fall für unsere NATO-Partner, die über die "Drehscheibe Deutschland" fahren, um im Bundesgebiet mit uns, aber auch mit Partnern in Deutschland und in benachbarten Staaten zu üben. Insgesamt bedeutet dies für die Landes- und Bündnisverteidigung, dass mehr Militär im öffentlichen Raum und insbesondere auf Straßen und Autobahnen sichtbar ist.

Weitere Informationen zum Thema "Aufmarschführung" unter www.bundeswehr.de.

Bei großen Marschbewegungen sind Schäden nicht auszuschließen. Bitte wenden Sie sich bei aufgetretenen Schäden an folgende Kontaktdaten:

Niederländische Streitkräfte:

+31 6 828 777 41

Y.Pennings@mindef.nl

