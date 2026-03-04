Hazel Bruggers Mixtape in der ARD Mediathek

WDR Westdeutscher Rundfunk

Was haben Heidi, James Bond und die Simpsons gemeinsam? Sie sind alle Teil von Hazel Brugger – besser gesagt: ihrem persönlichen Mixtape. Die Comedienne hat tief in ihrer Biografie gegraben und zu den prägendsten Momenten ihres Lebens passende Musikstücke zusammengestellt. Das alles hat sie auf die Bühne gebracht, gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung der amerikanischen Dirigentin Sarah Hicks – als „Hazel Brugger: Mein Mixtape“.

Hazel Bruggers Playlist ist ein echter Gute-Laune-Mix: schnell, beatlastig und rhythmisch – vom Club in die aktuellen Charts bis zurück ins Jugendzimmer der 1990er-Jahre. Zwischen den einzelnen Titeln erzählt die Comedienne in ihrer unverwechselbaren Art, welche Rolle die Songs in ihrem Leben spielen und warum sie gerade diese ausgewählt hat.

„Hazel Brugger: Mein Mixtape“ wird ab dem 04.03.2026 in der ARD Mediathek zu sehen sein; im WDR Fernsehen zudem am 07.03.2026 um 23:15 Uhr.

