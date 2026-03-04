WDR Westdeutscher Rundfunk

Zwischen Extrem und Routine: „Feuer & Flamme“ geht weiter

Köln (ots)

Die erfolgreiche WDR/ARD-Dokutainmentreihe „Feuer & Flamme“ kehrt mit zehn neuen Folgen zurück. Die elfte Staffel ist ab dem 4. März 2026 jeweils mittwochs in der ARD Mediathek verfügbar. Ab dem 20. März 2026 läuft sie immer freitags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen.

Die neuen Folgen von „Feuer & Flamme“ begleiten die Feuerwehr Duisburg – die auch in den Staffeln 8 und 9 im Fokus stand – bei ihren Einsätzen. Gleich zum Auftakt in Folge 1 wird es packend: Ein Dreiertrupp kämpft sich durch einen Brand in einer Wohnung, in der noch Menschen vermutet werden. Die Flammen schlagen aus den Fenstern und die extreme Hitze erschwert das Vorgehen. Parallel fordert ein Luftrettungseinsatz die Crew von Christoph 9: Eine schwerkranke Patientin muss dringend in eine Spezialklinik verlegt werden. Ihr kritischer Zustand macht den Flug zur Zerreißprobe für die Besatzung.

Vom Kaminbrand bis zum Wohnungsvollbrand mit Menschenleben in Gefahr. Die neue Staffel von „Feuer & Flamme“ zeigt den Alltag der Feuerwehr Duisburg zwischen Routine und Extremsituationen. Auch das Luftrettungs-Team des Christoph 9 gewährt wieder Einblicke in ihre bewegenden Einsätze. Darunter ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin nach einer Kollision mit einem Pkw ihre Beine nicht bewegen kann. Gleichzeitig fangen die zehn Folgen auch die stillen Momente auf der Duisburger Wache ein – beim Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit und bei einer ungewöhnlich ruhigen Silvesternacht.

Auch zur elften Staffel bietet der WDR den begleitenden Podcast „Feuer & Flamme – der Feuerwehr-Talk“ in der ARD Audiothek (zukünftig ARD Sounds) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen an. In zehn neuen Folgen erzählen die Duisburger Feuerwehrleute von ihrer Arbeit. Der Podcast erscheint wöchentlich zur Veröffentlichung der Folgen in der ARD Mediathek ab dem 4. März 2026. In Staffel 12 stehen dann die Einsätze der Feuerwehr Dortmund im Mittelpunkt.

„Feuer & Flamme“ ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH (Executive Producerin: Lina Krücken) im Auftrag des WDR (Redaktion: Silke Schnee).

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell