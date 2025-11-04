1LIVE Krone: Das sind die Nominierten 2025

WDR Westdeutscher Rundfunk

Ab sofort kann das 1LIVE Publikum wieder abstimmen, wer am 4. Dezember im Lokschuppen in Bielefeld die begehrte 1LIVE Krone erhält. In insgesamt neun Publikumskategorien gehen die erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen und Künstler ins Rennen um Deutschlands größten Musikpreis – darunter Stars wie Nina Chuba, Apache 207, Leony, Kontra K, Ayliva und Ski Aggu. Aminata Belli übernimmt in diesem Jahr die Moderation.

Erstmals werden in diesem Jahr zwei neue Kategorien vergeben, die den Soundtrack des Jahres noch vielfältiger widerspiegeln. Der Preis „Bester Pop Act“ würdigt die erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen und -Künstler Deutschlands. Mit der Kategorie „Bester Party Song“ steht erstmals ein Preis im Fokus, der die größten Hits für ausgelassene Party-Stimmung feiert. Insgesamt stehen knapp 50 Acts zur Wahl. Bis zum 3. Dezember 9:00 Uhr können Musikfans online auf 1live.de oder in der 1LIVE App für ihre Favoritinnen und Favoriten voten. Wer mitmacht, hat die Chance auf exklusive Tickets für die Show in Bielefeld – die Plätze sind nicht im freien Verkauf erhältlich.

„Welche Songs haben unsere Hörerinnen und Hörer am meisten berührt? Bei welchen Acts sind sie auf Festivals oder im Club völlig ausgerastet? Und wann haben sie das Radio voll aufgedreht? Wir sind sehr gespannt, wie unser Publikum und unzählige Fans aus ganz Deutschland in diesem Jahr abstimmen werden, sagt Andreas Löffler, Musikchef von 1LIVE. „Mit der 1LIVE Krone feiern wir die Künstlerinnen und Künstler, die den Sound dieses Jahres geprägt haben – von etablierten Stars bis hin zu spannenden Newcomern. Die neuen Kategorien ‚Pop Act‘ und ‚Party Song‘ ergänzen das Bild perfekt und spiegeln die Energie und Vielfalt wider, die unsere Musiklandschaft ausmacht.“

Alle Nominierten für die 1LIVE Krone 2025 im Überblick:

BESTE KÜNSTLERIN

AYLIVA

NINA CHUBA

PAULA HARTMANN

SHIRIN DAVID

ZOE WEES

BESTER KÜNSTLER

APACHE 207

BERQ

KONTRA K

MONTEZ

ZARTMANN

BESTER LIVE ACT

APACHE 207

AYLIVA

FINCH

NINA CHUBA

PROVINZ

BESTER NEWCOMER ACT

ABOR & TYNNA

FAYAN

IKKIMEL

WIZTHEMC

ZSÁ ZSÁ

BESTER POP ACT

CLOCKCLOCK

KAMRAD

LEONY

LOI

NICO SANTOS

BESTER ALTERNATIVE SONG

JOLLE – Alle Märchen sind gelogen

KRAFTKLUB – Schief in jedem Chor

MAKKO, MIKSU/MACLOUD – Streit

MILLENIUMKID, JBS – Vielleicht Vielleicht

PROVINZ – Walzer

BESTER HIP-HOP SONG

01099, CRO – So heiß

JAZEEK – Akon

PASHANIM, CEREN – Shabab(e)s im VIP

SKI AGGU – Palermo

ZAH1DE – Mona Lisa Motion

BESTER PARTY SONG

FILOW, IKKIMEL – Jiggy

NOAH KRAUS, WIR SIND HELDEN – Nur ein Wort

OIMARA – Wackelkontakt

ROY BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS – Bella Napoli

TREAM – Drago Augustino

BESTER SONG

FELIX JAEHN, SHOUSE – Walk With Me

KAMRAD – Be Mine

LEONY – By Your Side

NINA CHUBA – Fata Morgana

ROBIN SCHULZ, FAST BOY – Million Good Reasons

TOPIC, DAECOLM – Control of Me

WIZTHEMC, BEES & HONEY – Show Me Love

ZARTMANN – Tau mich auf

Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ werden von der 1LIVE Redaktion ausgewählt.

Aminata Belli moderiert die 1LIVE Krone 2025

Die Moderatorin, Reporterin und Journalistin Aminata Belli führt in diesem Jahr durch die Show. Bekannt wurde sie durch Formate wie „deep und deutlich“ (NDR), „follow me.reports“ (funk) und das ZDF-Politik- und Informationsformat „Kontext“, in denen sie gesellschaftliche Themen wie soziale Ungleichheit, Rassismus, mentale Gesundheit und queere Lebensrealität mit Haltung und Nahbarkeit verbindet. Für ihre Arbeit wurde sie bereits mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Ihr Moderations- und Reportageportfolio reicht vom MTV-Studio bis zur ARD-Doku – von ProSieben über ARTE bis auf die großen Event-Bühnen.

„Letztes Jahr war ich als Laudatorin schon völlig begeistert von der Stimmung bei der Krone – diese besondere Energie im Raum, wenn Künstlerinnen, Künstler und Fans gemeinsam feiern, ist einfach einzigartig“, so Aminata Belli. „Dass ich dieses Jahr die Show moderieren darf, ist ein echtes Geschenk. Ich liebe Musik und die Momente, in denen Begeisterung, Emotionen und pure Freude zusammenkommen. Ich kann es kaum erwarten, mit allen gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben.“

Musikfans können die Verleihung am 4. Dezember 2025 ab 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und im Radio bei 1LIVE verfolgen.

Weitere Informationen zu der Kategorie „Beste Unterhaltung“ sowie Details zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

