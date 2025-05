Bundesärztekammer

Terminerinnerung

Presse-Einladung zum 129. Deutschen Ärztetag in Leipzig (27.-30.05.2025) /

Berlin / Leipzig (ots)

Eröffnungsveranstaltung, Plenarsitzungen und Pressekonferenzen des 129. Deutschen Ärztetages

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 27. Mai wird der 129. Deutsche Ärztetag feierlich in der Leipziger Nikolaikirche eröffnet. Wir freuen uns, dass unter anderem Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ihre Teilnahme zugesagt hat - und es damit zu einem ersten öffentlichen Zusammentreffen der neuen Ministerin mit der Ärzteschaft kommt.

Die Plenarsitzungen des Ärztetages finden vom 27. bis 30. Mai im Congress Center Leipzig statt. Neben der aktuellen Gesundheitspolitik werden die 250 Abgeordneten des Deutschen Ärztetages in einem eigenen Schwerpunktthema gemeinsam mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung sowie in der Forschung unter medizinischen, wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beleuchten.

Darüber hinaus wird der Ärztetag weitere gesundheits- und gesellschaftspolitische Themen beraten, unter anderem wird er eine wichtige Weichenstellung bei der Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte vornehmen. Des Weiteren wird sich das Parlament der Ärztinnen und Ärzte mit ärztlichen Aspekten zum Thema Schwangerschaftsabbruch befassen.

Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnungsveranstaltung sowie zu den Arbeitssitzungen und zu den Pressekonferenzen des 129. Deutschen Ärztetages.

Bitte melden Sie sich unter dem folgenden Link an:

https://baek.de/129-daet-anmeldung-pressevertreter

Aufgrund von Sicherheitsvorgaben bei der Eröffnungsveranstaltung zum 129. Deutschen Ärztetag in der Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai benötigt das Bundeskriminalamt für die Personenüberprüfung auch die Geburtsdaten und den Geburtsort der angemeldeten Teilnehmer.

Wir möchten Sie daher bitten, bei der Anmeldung zur Eröffnungsveranstaltung das Geburtsdatum sowie den Geburtsort mitzuteilen. Bitte halten Sie beim Einlass Ihren Personalausweis bereit. Diese Daten werden nur für eine Sicherheitsüberprüfung erfasst, eine weitere Datenverarbeitung erfolgt diesbezüglich nicht.

Beim Einlass zur Eröffnungsveranstaltung kann es aufgrund der räumlichen Gegebenheiten vor Ort zu kurzen Wartezeiten kommen. Bitte planen Sie daher etwas mehr Zeit für Ihre Ankunft ein.

Bitte beachten Sie: Während der Eröffnungsveranstaltung in der Nikolaikirche sind Ton- und Videoaufnahmen vom Thomanerchor nicht gestattet.

Weitere Informationen sowie die Tagesordnung des 129. Deutschen Ärztetages finden Sie auf der Website der Bundesärztekammer.

Im Congress Center Leipzig (CCL) ist ein Pressezentrum für Sie eingerichtet. Sie finden die Presselounge in der Ebene 0, im Foyer vor den Mehrzweckflächen 1 und 2. Die Pressekonferenzen finden in der Mehrzweckfläche 1 statt.

Über das Online-Pressezentrum der Bundesärztekammer können Sie die Plenarsitzungen und Pressekonferenzen auch online verfolgen sowie Presseinformationen, Pressefotos und Videos abrufen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Terminabsprachen an die Pressestelle der Bundesärztekammer (per E-Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).

Datenschutzinformation

Mit Ihrer Anmeldung gestatten Sie uns die Verwendung Ihrer Daten im Rahmen des 129. Deutschen Ärztetages. Nach Beendigung der Veranstaltung werden wir Ihre Daten nicht mehr verwenden und automatisch löschen.

Akkreditierung zum 129. Deutschen Ärztetag

27. bis 30. Mai 2025 in Leipzig

Eröffnung (auch als Online-Stream)

Dienstag, 27. Mai 2025, 10:00 bis 12:00 Uhr

Stadt- und Pfarrkirche St. Nikolai

Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig

Arbeitssitzungen (auch als Online-Stream)

Dienstag, 27. Mai 2025; 14:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 28. Mai 2025, 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 29. Mai 2025, 09:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

Freitag, 30. Mai 2025, 09:00 bis ca. 16:00 Uhr

Congress Center Leipzig (CCL), Halle 2

Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig

Pressekonferenzen (auch als Online-Stream)

Mittwoch, 28. Mai 2025, ca. 12.30 Uhr

Donnerstag, 29. Mai 2025, ca. 12.30 Uhr

Congress Center Leipzig (CCL), Ebene 0, Mehrzweckfläche 1

Seehausener Allee 1, 04356 Leipzig

Hinweis für Hörfunkjournalisten und TV-Teams:

Bitte teilen Sie uns frühzeitig Sonderwünsche bzgl. Interviews und Technikausstattung (Anschlüsse etc.) mit (per Mail presse@baek.de oder telefonisch 030 / 400 456-700).

