WDR Westdeutscher Rundfunk

Endlich volljährig: 100. Folge Ladies Night

Damit hatte wirklich keiner gerechnet!

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Mutter der female Comedy im deutschsprachigen Raum – die Ladies Night – feiert in einer 100-minütigen Show gleich zwei Dinge auf einmal: den 18. Geburtstag und die Ausstrahlung der 100. Folge. Wer hätte das vor 18 Jahren gedacht, dass eine Comedy-Show mit reiner Frauenbesetzung so einen langen Atem hat? Denn vor 20 Jahren waren Frauen auf Comedy-Bühnen – Fehlanzeige! Das hat die ARD-Comedy-Sendung, produziert vom WDR, ganz klar geändert: Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Sarah Bosetti, Anna Mateur, Martina Schwarzmann und viele andere hatten einen ihrer ersten Fernsehauftritte in der Ladies Night und sind heute feste Größen in der Szene.

Sendedatum: 1. November 2025 im Ersten um 23:50 Uhr und schon ab dem 31.10.25, 12 Uhr, in der ARD Mediathek

In der 100. Folge blicken Lisa Feller und Daphne de Luxe zurück auf die Anfänge der Sendung. Einspieler zeigen die komischsten Auftritte, originellsten Frauen, witzigsten Musiknummern und schillerndsten Darbietungen der vergangenen 18 Jahre. Daneben gibt es viele Comediennes mit ihren aktuellen Nummern zu sehen, die zum Teil schon von Anfang an dabei sind bis hin zu jungen Up-Coming-Stars. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Anna Mateur. Sie gibt nicht nur ihr komödiantisches Talent zum Besten, sondern begeistert das Publikum außerdem mit einer Schlagerparodie. Nessie Tausendschön tritt als Engel auf, der sich große Sorgen um die Zukunft der Frauen in der Welt macht. Ein echter Hingucker ist auch der Auftritt von Eva Karl Faltermeier. Die preisgekrönte fränkische Kabarettistin erklärt, warum Köln „Ernie“ ist und ihre Heimatstadt Regensburg „Bert“. Und es gibt ein Wiedersehen mit der ehemaligen Gastgeberin der Ladies Night, Gerburg Jahnke, die ein ganz besonderes Geburtstagsschreiben der Stadt Oberhausen zu ihrem 70. Geburtstag bekommen hat. Außerdem mit dabei: Lioba Albus, die Frau mit den meisten Auftritten in der Ladies Night, Anny Hartmann, eine der wenigen politischen Kabarettistinnen in Deutschland, Frieda Braun, die das Publikum mit ihren Schilderungen über die Installation einer Oktopus-Lampe begeistert, Ana Lucia, die als Newcomerin gerade den Comedy-Gipfel erklimmt und Katie Freudenschuss, die ein Hochzeitsständchen singt.

Es gibt wohl kaum eine Sendung, in der Männer so viel über Frauen lernen und erfahren können wie in der „Ladies Night“. Deswegen überrascht es auch nicht, dass viele Zuschauenden Männer sind.

Die Sendung steht auch für Sie vorab in der WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell