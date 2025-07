WDR Westdeutscher Rundfunk

Hörspiel: „Kyllroth. Tödliche Heimkehr 1917“ – Mystery-Crime-Serie ab 7. August 2025

Köln

Mysteriöse Todesfälle erschüttern den Eifelort. Gerade aus dem Krieg zurück, sterben die Männer aus unerklärlichen Gründen. Ist die Maarhexe für die Toten verantwortlich? „Kyllroth. Tödliche Heimkehr 1917“ ist ein hochspannender vom WDR aufwendig produzierter Blockbuster mit hohem Unterhaltungswert und basierend auf wahren Begebenheiten. Den Soundtrack liefert das WDR Funkhausorchester. Es sprechen u.a. Schauspielstar Ulrich Matthes und Tamara Romera-Ginés.

Die acht Folgen à ca. 35 Minuten stehen ab 7. August 2025 in der ARD-Audiothek. 1LIVE sendet die Serie ab 18. August 2025 um 23 Uhr, danach immer montags um 23 Uhr bis 6. Oktober 2025.

Schon jetzt im WDR Vorführraum

Die Story: Mitten im 1. Weltkrieg haben die Frauen die Pflichten ihrer Männer übernommen, um den abgeschiedenen Ort Kyllroth am Laufen zu halten. Sie führen die Schmiede, das Wirtshaus, oder die Amtsstube und halten damit sich und ihre Familien über Wasser. Paula, Cilly, Jule und Käthe finden Gefallen an der neu gewonnenen Selbstbestimmung und auch der sexuellen Freiheit in Abwesenheit ihrer Ehemänner. Als Paula sich in einen französischen Kriegsgefangenen verliebt und von ihm schwanger wird, malt sie sich euphorisch eine glückliche Zukunft aus. Die unerwartete Rückkehr ihres Ehemanns bringt sie auf den Boden der Tatsachen und die patriarchalen gesellschaftlichen Zwänge zurück. Doch nach Jahren der Selbstbestimmung will sie sich nicht in ihre alte Rolle fügen. Können ihr Hebamme Maria und die anderen Frauen helfen? Oder bleibt ihr nur die Hilfe der sagenumwobenen Maarhexe, die bereits mehreren Kriegsheimkehrern den Tod gebracht hat?

Die Hörspielserie basiert auf den wahren Ereignissen im ungarischen Dorf Nagyrev während des 1. Weltkriegs. Zwischen 1914 und 1929 begingen die Frauen des Ortes zahlreiche Morde an ihren Ehemännern und Verlobten, aber auch Familienangehörigen. Nicht alle Täterinnen wurden gefasst.

Idee: Sabine Ballbach, Lena Gouverneur und Sonja Cöster

Regie: Claudia Johanna Leist

Musik: Rainer Quade und das WDR Funkhausorchester

