Nach Brand: Die Maus geht in Kur

Nach dem Brand der Maus-Figur vor dem WDR in der Kölner Innenstadt soll die Maus jetzt ganz schnell wieder gesund werden: „Viele Maus-Fans haben bereits Erste Hilfe geleistet und Pflaster geklebt. In den nächsten Tagen schicken wir sie dann in eine längere Kur, damit die Brandwunden gut versorgt werden können. Die Maus kommt auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder“, verspricht Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms.

Noch ist es ein trauriges Bild: Die beliebte Figur ist am rechten Arm und im Gesicht stark verkohlt. Nicht nur Pflaster symbolisieren die Anteilnahme, auch über die sozialen Medien erreichen die Maus viele liebe Genesungswünsche.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten Unbekannte die 1,70 Meter große Fiberglas-Figur vor dem WDR in Köln angezündet.

Eine Mitarbeiterin des WDR-Empfangs entdeckte über die Überwachungskamera frühzeitig die Flammen und rief sofort die Feuerwehr, sodass der Brand schnell gelöscht werden konnte. Nun ermitteln die Behörden.

