29. November 2023: DVB-T2 Sender am Standort Langenberg wird kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots)

Aufgrund von umfangreichen Arbeiten am Senderstandort Langenberg wird der Empfang am 29. November 2023 von 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr in der Region Rhein/Ruhr abgeschaltet bzw. kurzfristig unterbrochen sein.

Betroffen sind folgende Kanäle:

DVB-T2

Kanal 25: ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoE

Kanal 35: NRW-Mux - Phoenix-HD, tagesschau24-HD, MDR-S-Anhalt, NDR-FS-NDS, SWR RP

Kanal 46: ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DWDu

