Hodenkrebs bei Fußballern: gehäuftes Auftreten in der Sommerpause war Anlass für Studie - Ergebnisse liegen jetzt vor

Hamburg (ots) - - 60 Prozent wünschen sich Eingriffe mit Entlassung am gleichen Tag - Lieber ambulante OP im Krankenhaus als in einer Praxis - Entlastung des Gesundheitssystems erhofft Gut drei von vier Befragten begrüßen den Trend zur Ambulantisierung von medizinischen Behandlungen und Operationen "sehr" oder "eher". Ob jemand einen Krankenhausaufenthalt in den ...

mehr