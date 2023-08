WDR Westdeutscher Rundfunk

Tätä Tätä Tätä – et jeiht widder loss! – Vorverkaufsstart der WDR 4 Kultveranstaltung

„Immer wieder neue Lieder“ heißt es seit mehr als sechzig Jahren bei WDR 4, wenn am 11.11. die neue Karnevalssession eröffnet wird. Die Kultveranstaltung mit den Topstars aus dem rheinischen Karneval findet an zwei Abenden im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks (Klaus-von-Bismark-Saal) statt. Tickets für den 10.11. und 11.11. gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

In diesem Jahr mit ihren brandneuen Sessionstiteln und jecken Lieblingshits dabei sind: Bläck Fööss, Höhner, Räuber, Klüngelköpp, Cat Ballou, Kasalla (nur am 11.11.), Paveier (nur am 11.11.), Stadtrand, Planschemalöör, Marita Köllner, Orchester Helmut Blödgen und viele mehr. Freuen darf man sich außerdem auf die unverwechselbare Moderation vom einstigen Prinz Karneval Wicky Junggeburth:

„Die Veranstaltung ist im besten Sinne einzigartig. Ein herausragendes Orchester, das in dem wundervollen Großen Sendesaal des WDR jedes Jahr aufspielt, begeistert nicht nur unsere Zuhörer im Radio oder online, sondern beseelt auch die Zuschauer. Junge und etablierte Karnevalskräfte geben sich hier ein Stelldichein. Jeder findet sein Publikum, das ihm oder ihnen aufmerksam zuhört. Und für jeden ist etwas dabei. Das macht diese Sendung zu meinem persönlichen Favoriten der gesamten Karnevalssession. Sie ist schlicht und einfach Kult.“

Ein Zusammenschnitt beider Abende ist am 11.11.2023 zwischen 20:00 und 24:00 Uhr bei WDR 4 zu hören und als Video anschließend in der ARD Mediathek und auf wdr4.de zu sehen.

Immer wieder neue Lieder

WDR Funkhaus Köln, Klaus von Bismarck Saal

Wallrafplatz 5, 50667 Köln

Einlass: 17:00 Uhr

Veranstaltungsbeginn: 18:00 Uhr

Ende: ca. 22:00 Uhr

Tickets unter www.lieblingstickets.de und bei allen VVK Stellen

