SkyHire GmbH

Neuer Job? - 5 Insider-Tipps, warum Fachkräfte über Personalvermittler eine viel bessere Chance haben

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Engin und Yusuf Emik sind die Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH. Als Personalvermittler für die Bereiche Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing sind sie echte Branchenkenner. Daher unterstützen sie Unternehmen durch zielgerichtetes Personalmanagement bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte - und sichern ihnen auf diese Art und Weise langfristige Wettbewerbsvorteile.

Als Fachkraft einen geeigneten Job zu finden, ist selbst in Zeiten des Fachkräftemangels nicht immer leicht. Nicht selten bleibt der erhoffte Erfolg trotz aller Bemühungen aus, weil Bewerber schlichtweg nicht wissen, auf was das Unternehmen, bei dem sie sich bewerben, den größten Wert legt. In den meisten Fällen sind neben der fachlichen Eignung auch Fähigkeiten und Charaktereigenschaften gefragt, die so nicht aus der Stellenanzeige hervorgehen. Mit der Zeit wächst der Bewerbungsfrust dadurch immer mehr. "Einfacher wird es durch die Zusammenarbeit mit einer Personalvermittlung, die dabei helfen kann, freie Stellen und geeignete Kandidaten zusammenzubringen", sagt Engin Emik, der gemeinsam mit Yusuf Emik die SkyHire GmbH gegründet hat, mit der die beiden Experten Personalvermittlung 2.0 betreiben. "Zudem kann eine Personalvermittlung aus Sicht von Bewerbern interessant sein, um auf dem verdeckten Arbeitsmarkt an interessante Jobangebote zu kommen." Warum Fachkräfte über Personalvermittler eine viel bessere Chance haben, haben Engin und Yusuf Emik in fünf Insider-Tipps zusammengefasst.

1. Expertise am Markt

Fehlende Wertschätzung, ein geringes Gehalt und ständige Arbeitsüberlastung sind nur einige der Gründe, aus denen viele Fachkräfte über einen Wechsel des Arbeitgebers nachdenken. Dennoch begeben sich die meisten Kandidaten nicht aktiv auf Jobsuche, weil sie ihren wahren Marktwert schlichtweg nicht kennen. Personalvermittler kennen sich bezüglich Gehaltsstrukturen und Bewerbungsoptimierung hervorragend aus - und können ihren Klienten so dabei helfen, sich optimal für eine Vorstellung zu wappnen. Sie unterstützen Bewerber beispielsweise dabei, ihren Lebenslauf zu optimieren. Statt auf stumpfe Informationen zu den einzelnen Lebensabschnitten zu setzen, müssen geleistete Projekte im Fokus stehen. Schließlich ist es Entscheidern so möglich, auf den ersten Blick zu erkennen, wo die Expertise der Kandidaten liegt.

2. Großes Netzwerk an Unternehmen

Während es Bewerbern kaum möglich ist, alle Unternehmen aus der eigenen Region zu kennen, verfügen Personalvermittler über ein großes Netzwerk. So können diese ihren Kandidaten alle für sie relevanten Vakanzen aus ihrer Umgebung präsentieren. Bewerber können anschließend selbst entscheiden, wo sie sich vorstellen möchten. Etwaige Recherchearbeiten und Zeitinvestitionen in aufwendige Bewerbungsunterlagen werden durch die Personalvermittler übernommen - eine enorme Zeitersparnis für die Bewerber.

3. Direkte Verbindung zu Entscheidern

Nicht immer passt der Lebenslauf eines Kandidaten perfekt zu der ausgeschriebenen Vakanz. Allzu oft werden so durchaus geeignete Bewerber abgelehnt. Anders verhält sich das in der Zusammenarbeit mit einem Personalvermittler. Schließlich stehen diese im direkten Kontakt mit den Entscheidern. Haben sie etwas in den Kandidaten erkannt und meinen, dass sich eine Zusammenarbeit mit einem bestimmten Unternehmen langfristig auszahlen wird, können sie bei den Entscheidern ein gutes Wort einlegen. Das erhöht die Chancen auf ein Erstgespräch enorm und bietet Kandidaten die Möglichkeit, Entscheider persönlich zu überzeugen.

4. Zugriff auf unveröffentlichte Vakanzen

Hinzu kommt, dass nicht jede Vakanz im Unternehmen auch tatsächlich auf Jobportalen wie Indeed, Stepstone und dergleichen ausgeschrieben wird. Durch den direkten Kontakt zu den Unternehmen haben Personalvermittler jedoch Zugriff auf genau diese unveröffentlichten Stellen. Kandidaten, die mit einem Personalvermittler zusammenarbeiten, erhalten dadurch eine deutlich größere Auswahl an vakanten Stellen.

5. Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Passen Bewerber und Unternehmen tatsächlich zueinander, kommt es zur Vertragsverhandlung. Jedoch haben die meisten Bewerber noch keine Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können. Hier kommt der Personalvermittler ins Spiel, der in aller Regel bereits mehrere hundert Vertragsverhandlungen hinter sich hat - und den Bewerber so gezielt dabei unterstützen kann, sein Wunschgehalt zu verhandeln.

Sie sind auf der Suche nach geeigneten Personal für Ihr Unternehmen oder wünschen sich einen Job, der wirklich Ihren Bedürfnissen und Fertigkeiten entspricht? Melden Sie sich jetzt bei Engin und Yusuf Emik und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!

Original-Content von: SkyHire GmbH, übermittelt durch news aktuell