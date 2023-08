WDR Westdeutscher Rundfunk

Brasspop im WDR Fernsehen – Querbeat feiert mit Freunden

Köln (ots)

Mehr Festival-Atmosphäre geht nicht: Die Fans tanzten Ende Juli beim „Randale & Freunde Festival“ ausgelassen im Regen auf matschigem Boden. Das kreative Kollektiv um die 13- köpfige Brasspop-Band Querbeat machte in ihrer Heimatstadt Bonn das, was sie am besten kann: laute und lebensfrohe Live-Musik. Mit Randale & Freunde stampften sie erneut ein eigenes Festival aus dem Boden, bei dem 25.000 Begeisterte im Sonnenuntergang in der hügeligen Rheinaue Bonn auch die Gast-Acts feierten: Das Lumpenpack, Großstadtgeflüster, Friedberg und Clueso waren das Line-up.

Ein magisches Event, das Groß und Klein fasziniert und begeistert. Musik mit Emotion und Eskalation. Dezibel und Liebe. Querbeat halt.

Das WDR Fernsehen zeigt die Bilder dieses Abends am Samstag, den 26. August 2023 zwischen 23.15 und 1.00 Uhr. Im Nachgang ist das Konzert auch in der ARD Mediathek verfügbar.

