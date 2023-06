WDR Westdeutscher Rundfunk

Meisterliches Bundesliga-Finale für alle Kanäle der ARD-Sportschau

Nie zuvor haben so viele Fußball-Fans das Finale einer Bundesliga-Saison auf den Kanälen der Sportschau verfolgt wie in diesem Jahr. Am letzten Spieltag besuchten rund 5,5 Millionen User.innen die Digitalplattformen Sportschau.de und Sportschau-App - ein neuer Rekord an einem Bundesliga-Wochenende. Im Vergleich zum letzten Spieltag der vergangenen Saison waren das sogar deutlich mehr als doppelt so viele Besuche (2,3 Millionen, 2022).

Besonders erfolgreich waren dabei die Audio-Live-Reportagen aus den Stadien. Die Audio-Streams zum Herzschlagfinale der deutschen Meisterschaft und den Last-Minute-Entscheidungen der Relegationsspiele wurden insgesamt 1,86 Mio. mal abgerufen. Das sind fast dreimal so viele Abrufe wie im Vergleich zum letzten Spieltag der Vorsaison (627.000 Abrufe). Besonders häufig wurde dabei die legendäre Bundesligakonferenz genutzt. Die Bundesligakonferenz und alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sind seit zwei Saisons in kompletter Länge und ohne Musik- und Werbeunterbrechung auf Sportschau.de, in der Sportschau-App und in der ARD-Audiothek zu hören.

Hinzu kommen laut Mediaanalyse noch knapp 7 Millionen Hörer:innen, die regelmäßig samstags die aktuelle Saison in den linearen UKW-Radioprogrammen der ARD verfolgt haben.

Sportschau im TV: 4,2 Prozent mehr Zuschauer:innen

Auch im Fernsehen erzielte die Sportschau im ARD-Fernsehen zum Saisonende noch einmal ein Top-Ergebnis. Rund 3,63 Mio. Zuschauer:innen am letzten Spieltag bedeuteten einen Marktanteil von 25,4 Prozent. Das ist nicht nur der Höchstwert der gesamten Saison, sondern auch ein Anstieg um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Das zeigt, dass die Sportschau für immer mehr Menschen die Nr.1 in Sachen Bundesliga-Berichterstattung ist, weil wir nicht nur unsere erfolgreiche Fernsehsendung zu bieten haben, sondern auch für alle Fans eine Plattform bieten, auf der sie ihr passendes Sport-Angebot finden“, so WDR-Sportchef und Federführer für die Sportschau Karl Valks.

In der kommenden Spielzeit wird die Sportschau wieder ein umfassendes Angebot rund um die Bundesliga und die zweite Bundesliga bieten. Neben den Zusammenfassungen der Spiele im ARD-Fernsehen und den Audio-Livereportagen aus den Stadien gibt es von allen Spielen ab Montagmorgen auch Highlight-Videos auf Sportschau.de, in der Sportschau-App und in der ARD Mediathek.

